Zeci de piloți, la Festivalul baloanelor cu aer cald. „Merită banii”

Festival colorat la înălţime, în judeţul Mureş. La asfinţit, zeci de baloane colorate cu aer cald s-au ridicat şi au făcut spectacol, spre încântarea celor prezenţi.

Curajoşii au avut ocazia să zboare alături de piloţi din ţară şi din străinătate, iar cei dornici de adrenalină sunt aşteptaţi la eveniment până duminică seară.

Zeci de piloţi, atât din țară, cât şi din străinătate, s-au întâlnit la ediţia cu numărul 14 a Festivalului baloanelor cu aer cald, organizat în Mureş. Programul le-a fost dat însă peste cap de vremea neprietenoasă. Nori negri s-au adunat deasupra localităţii Câmpu Cetății, de unde ar fi trebuit să înceapă aventura, aşa că participanţii şi-au mutat „tabăra" la câţiva kilometri depărtare şi au început pregătirile.

Printre cei prezenţi la eveniment se număra echipe din Ungaria şi Republica Moldova.

Grecu Gheorghe, pilot Republica Moldova: „Este un loc superb pentru zbor, avem ocazia de a ne întâlni cu prietenii. Balonul zboară doar în direcţia vântului, direcţia pentru a fi bun la aterizare este locul protrivit. Este o pasiune de zece ani. Merită banii."

Festivalul a atras şi mulţi curioşi, dornici de o experienţă de neuitat la înălţime.

Turist: „Nu ai cum să nu te molipseşti în contextul acesta şi de spiritual de aventură al tinerilor şi de noutatea pe care o prezintă acest demers."

Participant: „E inedită şi pare să fie sigur. Mai sigur decât altele şi e ceva ce zic eu, ar trebui făcut măcar o dată în viaţă."

Participant: „Am venit de curiozitate şi de plăcere, n-am mai zburat e prima oară şi abia aşteptam. Ne doream de mult, nu am ştiut de acest festival. Am auzit şi am zis că este o ocazie unică şi vrem să profiatm de ea."

Cei care au vrut să zboare s-au înscris din timp pe liste speciale. Fiecare persoană a scos din buzunar 480 de lei pentru o asemenea amintire.

Pasiunea este costisitoare şi pentru cei care vor să îşi cumpere un balon cu aer cald - prețul ajunge până la 20.000 de euro.

