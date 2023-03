Fenomenul K-pop a luat amploare printre tinerii din România. Fanii învață de zor limba coreeană sau dansurile starurilor pop

Față de anii trecuți, profesorii spun că au de două ori mai multe solicitări pentru cursurile lor. La fel de căutate sunt sălile unde se predau dansuri din videoclipurile artiștilor pop, sud coreeni, dar și restaurantele și magazinele cu mâncăruri specifice.

Cu mișcări de dans perfect sincronizate, ținute ostentative, muzica pop coreeană, K-pop, cu miliarde de fani în toată lumea, este deja un fenomen și la noi. 15 fete strânse în centrul orașului Cluj-Napoca își imită în mișcări idolii asiatici. Ca să ajungă aici, adolescentele investesc timp și bani ca să ia cursuri de dans în studiori, care în ultima perioadă prosperă. 250 de lei costă opt sesiuni de curs, iar un grup are nevoie de sute de ore ca să învețe să se sincronizeze fără eroare în dansul coreean.

Prin K-pop, Coreea de Sud a exportat în România și un stil vestimentar diferit.

Vedetele popului corean sunt cunoscute pentru că îmbină hainele unor marci de lux cu cele de stradă, iar românii care le adoră cheltuie sute de euro ca să arate la fel.

Interesul pentru limba coreeană, în creștere

Serialul „Squid Game - Jocul Calamarului” a avut o audiență uriașă. La fel și drama „All of Us Are Dead - Suntem morți cu toții”. Captivată de agest gen de filme, Ioana a început să învețe coreeană.

Ioana Arcăleanu, elevă la un curs de limba coreeană: „Ascultam seriale și îmi puneam subtitrare și în coreeană și îmi puneam subtitrare și în engleză. Apoi m-am băgat în mai multe grupulețe cu persoane care sunt vorbitoare de engleză și coreeană. Am instalat chiar și câteva aplicații”.

Interesul pentru limba coreeană este în creștere. La centrul de studii româno-coreene, sunt liste de aștepare pentru cei vor să o învețe.

Într-o sală de curs a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, 70 de tineri iau lecții de coreeană de la nivel de începător.

Kwak Dong Hun, lector universitar: „Studenții doresc să înțeleagă, să urmărească cântăreții, drame, filme și așa mai departe”.

Industria K-Pop generează pentru Coreea de Sud circa 10 miliarde de dolari în fiecare an, așa că Guvernul de acolo are înființat un departament special pentru promovarea ei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 20-03-2023 19:28