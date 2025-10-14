Femeie împușcată la „ruleta rusească” în propria-i locuință, lângă soț. Ucigașul și-a pus primul pistolul la cap

O femeie din Cincinnati a fost împușcată mortal în piept de prietenul ei, care i-a sugerat să joace „ruleta rusească”. Inițial, bărbatul își îndreptase țeava revolverului spre cap.

Omarion Horne, în vârstă de 23 de ani, a fost trimis în judecată vinerea trecută la tribunalul statului Ohio, după ce a fost acuzat de omor prin împușcarea lui Rachel Counts, tot în vârstă de 23 de ani, arată New York Post.

Personalul de urgență a răspuns la un apel privind o împușcătură în noaptea de 5 octombrie, potrivit oficialilor din cadrul forțelor de ordine.

Când echipajele de prim ajutor au sosit la o casă din Cincinnati, au găsit-o pe Rachel Counts rănită de un glonț, potrivit CBS News. Pompierii din Cincinnati au încercat să o resusciteze, dar fără succes, fiind declarată moartă la fața locului.

Wilson Mortuary

O anchetă ulterioară a descoperit că victima era la momentul crimei alături de bărbatul acuzat de uciderea ei și de partenerii lor, cei patru jucând cărți în locuință.

La un moment dat, Omarion Horne ar fi scos revolverul și le-ar fi sugerat prietenilor să joace „ruleta rusească” — un joc care presupune încărcarea armei cu un singur glonț, rotirea cilindrului și apoi apăsarea trăgaciului în timp ce arma este îndreptată spre cineva.

Horne a îndreptat arma spre propriul cap, deși nu este clar dacă a apăsat trăgaciul, au declarat oficialii din cadrul forțelor de ordine, potrivit surse citate. Primele informații arată că Horne a îndreptat revolverul spre pieptul lui Counts și a apăsat pe trăgaci, ceea ce a dus la descărcarea unui glonț.

„Este trist că oamenii folosesc armele de foc ca pe niște jucării, pentru că, dacă aceste circumstanțe sunt adevărate, este cu adevărat o tragedie”, a declarat judecătorul William Mallory.

Mallory a stabilit cauțiunea lui Horne la 1 milion de dolari. El urmează să ajungă joi în fața unui mare juriu.

Femeia decedată dintr-o prostie lasă în urmă soțul, părinții, doi frați și bunicii.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













