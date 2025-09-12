Femeie din Iași cercetată după ce a prins un porumbel și l-a mâncat

12-09-2025 | 20:44
porumbei femeie
Shutterstock

O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat. Ea a fost internată pentru îngrijiri la Institutul Socola, întrucât a avut un comportament neadecvat.

 

autor
Cristian Anton

Poliţiştii ieşeni au precizat, vineri, că au fost sesizaţi cu privire la faptul că în municipiul Iaşi o persoană ar fi prins un porumbel, pe care ulterior l-ar fi mâncat.

Poliţiştii au depistat persoana, fiind vorba despre o femeie de 54 de ani din municipiul Iaşi, care a fost dusă la sediul poliţiei pentru cercetări.

Dosar penal și internare la Institutul de Psihiatrie

Anchetatorii susţin că femeia era agitată şi avea un comportament "neadecvat". Ea a fost transportată la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi, fiind internată pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În acest caz s-a întocmit dosar penal. Cercetările continuă pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 205/2004 privind protecţia animalelor.

porumbei morti oradea
Sute de porumbei au fost găsiți morți în ape și pe străzile din Oradea. „Indiciile ar fi că au fost otrăviți”
Porumbei de peste 2.000.000 de euro, furați din Belgia, au fost găsiți în Mehedinți

Sursa: News.ro

Dată publicare: 12-09-2025 20:44

