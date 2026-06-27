Sunt opere de artă în sine, inspirate de sculpturi precum „Coloana fără Sfârșit”, „Domnișoara Pogany” sau „Pasărea Măiastră”.

Turiști, dar și localnici, au descoperit universul operelor lui Brâncuși, recreate spectaculos, lângă casa în care s-a născut marele sculptor.

Turistă: „Madame Pogany, chiar mă uitam, se încadrează perfect în peisaj. Mi-a luat ceva timp s-o observ, să vă zic sincer. E o creație în sine și o replică frumoasă.”

Turist: „Suntem din Turnu Severin, am venit special. Ne bucurăm să vedem locul unde s-a născut Brâncuși. Lumea ne cunoaște și datorită creației sale. Lucruri interesante.”

Localnic: „Spectaculos, frumos, frumos, frumos. Bine că s-a realizat aici, la noi acasă. Trebuia demult. Am fost destul de reticenți față de capodoperele lui și păcat. Măcar e bine și acum.”

Expoziția face parte din festivalul „RomânIA Autentică”, un eveniment care celebrează tradițiile românești. Inclusiv meșterii populari veniți la eveniment au admirat lucrările.

Adam Curta, meșter popular: „Aranjamentele florale sunt inspirate din Pasărea Măiastră, din Coloana Infinitului, din Pogany. Expoziția este, în proporție de 90%, Aleea cu Scaune, este mai mult de 90% inspirată din creațiile lui Brâncuși.”

Ana Bodescu, meșter popular, Tezaur Uman Viu: „Toată expoziția câtă este expusă aici nu știi la care să te uiți. O mare bucurie, atât de frumoasă este.”

Cornelia Bodescu, meșter popular: „Țara noastră este o bogăție de cultură și o bogăție de educație culturală din care copiii noștri au ce învăța și ce duce mai departe. Din fericire, încă este ce duce mai departe. Și m-aș bucura să fie mai multe expoziții în toată țara, așa cum este aici, la Hobița.”

Această ediție este dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.