Evenimente în aer liber și trasee culturale în București. Capitala va celebra 566 de ani de la prima atestare

19-09-2025 | 20:05
Capitala se va transforma în acest weekend într-un imens traseu cultural și de divertisment, cu acces gratuit la numeroase evenimente în aer liber. Bucureștiul împlinește 566 de ani de la prima atestare și invită oamenii la sărbătoare.

Valentina Neagu

Îi așteaptă spectacole vizuale la Palatul Parlamentului, trasee cu ghid, plimbări cu tramvaie istorice și parade cu cai.

În acest weekend, pasionații de istorie se vor putea plimba printre ruinele Cinematografului Marconi, celebru în anii ’60. Acum a intrat în restaurare și, în câțiva ani, se vor relua proiecțiile.

Alberto Groșescu, fondator ARCEN:A început construcția lui în anul 1926, într-o perioadă în care putem să vorbim despre anii de glorie ai filmului mut. În 1930, când cinematograful este inaugurat, deja încep să ruleze filmele cu sunet.”

Bucureștiul este menționat prima dată oficial în 1459, în timpul domniei lui Vlad Țepeș. În 1862 a devenit capitala Principatelor Unite, iar în perioada interbelică era atât de cosmopolit încât i se spunea Micul Paris.

smart watch
S-a încheiat IFA Berlin 2025, cel mai important eveniment de tehnologie din Europa. Multe gadgeturi smart pentru casă

Spectacole vizuale și parade

Corespondent PROTV: „Bucureștiul își spune povestea în acest weekend prin tururi ghidate gratuite, de la vestigiile ascunse de sub Universitate, până la hanurile și străzile dispărute din Centrul Vechi. O paradă cu cai și costume de epocă va anima Calea Victoriei, iar în Piața Universității bucureștenii sunt așteptați la Bătaia cu Flori, o tradiție veche de 130 de ani. Sâmbătă, Piața Constituției găzduiește iMapp, când Palatul Parlamentului devine ecran pentru un spectacol vizual uriaș.”

Cerasela Călin, consilier comunicare CREART:Ediția aniversară iMapp va aduce 7 câștigători ai celor mai mari festivaluri de renume mondial, din țări precum Germania, Italia sau China. Duminică vă așteptăm aici, în Piața Constituției, începând cu ora 12, să vizionăm împreună faimosul raliu Gumball 3000, unde vor veni peste 100 de mașini.”

Autobuzele Bucharest City Tour vor circula gratuit. Pentru nostalgici, Societatea de Transport scoate pe șine primele modele de tramvaie. Iar pe Dâmbovița, lângă Opera Națională, va avea loc primul spectacol pe apă din România.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, evenimente,

Dată publicare: 19-09-2025 20:04

PARTENERIAT. Pe 14 octombrie are loc GPeC SUMMIT - Evenimentul Anului în E-Commerce și Digital Marketing care se va desfășura la TNB și este considerat cel mai important eveniment de profil din Europa Centrală și de Est, ajuns la al 20-lea an de tradiție.  

