S-a încheiat IFA Berlin 2025, cel mai important eveniment de tehnologie din Europa. Multe gadgeturi smart pentru casă
IFA Berlin este cel mai import târg de tehnologie din Europa. Spre deosebire de CES Las Vegas ori Mobile World Congress din Barcelona, IFA este plin de tehnologie pentru casă.
La acest mare eveniment putem găsi gadgeturi de toate felurile, de la eficiență energetică până la roboți aspirator și alte ”briz-brizuri” smart.
Mai multe detalii puteți găsi în înregistrarea VIDEO a emisiunii!
Sursa: Pro TV
Etichete: ilikeit, ifa berlin,
Dată publicare:
13-09-2025 10:20