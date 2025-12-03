Europa a intrat în spiritul sărbătorilor. Târgul din Nurnberg atrage milioane de turiști în fiecare ediție de iarnă

Întreaga Europă a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Iar cele mai mari târguri s-au deschis încă de la mijlocul lunii noiembrie. Acum sunt pline de turiști și localnici. Unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun este cel din Nürnberg, Germania.

Corespondent Știrile PRO TV: „Ne aflăm chiar în inima târgului de Crăciun, care este organizat aici de mai bine de 400 de ani. Este unul dintre cele mai vechi târguri din Europa.

Așadar, nemții au avut suficient timp la dispoziție să își învețe lecțiile și să învețe cum să îi atragă pe turiști.

Nu este de mirare că ajung aici, în fiecare ediție de iarnă, peste două milioane de turiști.

Mulți sunt atrași chiar de cârnații cu varză acră, pe care îi găsim la foarte multe dintre tarabele de aici, și vin să viziteze aceste târguri. Așa se întâmplă și în marile orașe din Europa, unde este foarte aglomerat.

Și aici este foarte multă lume, și români, i-ați auzit mai devreme. Iar acest lucru, pentru că este foarte multă lume, este un impediment pentru cei care vin în astfel de zone.

Este foarte frumos, au ce admira, doar că uneori nu reușesc să ajungă la tarabe din cauza mulțimii, pentru că este foarte aglomerat. Tot din acest motiv, pentru că sunt foarte mulți doritori, aceste târguri încep tot mai devreme, chiar de la jumătatea lunii noiembrie. Am văzut în Viena, în Budapesta și chiar și aici, la unele târguri din Germania.”

