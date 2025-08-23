Veneția devine centrul cinematografiei mondiale. Festivalul aduce producții așteptate și mari nume de la Hollywood

23-08-2025 | 08:14
festival de film
Veneția devine din nou centrul lumii cinematografice. Cea de-a 82-a ediție a celebrului festival de film din orașul-lagună aduce pe covorul roșu producții de la mari regizori, dar și nume grele de la Hollywood.

Nu lipsesc nici surprizele, care pot anunța candidații la viitoarele premii Oscar. De la comedii introspective și drame de familie, la thrillere politice și adaptări horror, selecția din acest an este una diversă.

Titluri așteptate la Festivalul de Film de la Veneția

„Jay Kelly” este o poveste care pune sub semnul întrebării ideea că filmele despre maturizare sunt rezervate doar celor tineri.

George Clooney joacă rolul unui star de cinema aflat într-o călătorie introspectivă și plină de umor prin Europa, alături de managerul său Ron, interpretat de Adam Sandler.

Din distribuție fac parte și Laura Dern, Billy Crudup și Greta Gerwig. Pelicula va ajunge în cinematografe în noiembrie.

Regizorul Guillermo del Toro vine la Veneția alături de visul său de-o viață: propria adaptare a romanului „Frankenstein”, semnat de Mary Shelley.

În această viziune gotică, Oscar Isaac este doctorul Viktor Frankenstein, iar Jacob Elordi, creatura sa. Din distribuție fac parte și Mia Goth, Christoph Waltz și Charles Dance. Unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului, „Frankenstein” intră în cinematografe în octombrie.

Jim Jarmusch revine în orașul-lagună cu filmul „Father Mother Sister Brother”, o antologie despre relațiile complexe dintre copiii deveniți adulți.

Într-o atmosferă subtilă și atent construită, regizorul îi adună laolaltă pe Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett și Vicky Krieps.

În competiție intră și „The Smashing Machine”, un film cu Dwayne Johnson în rolul luptătorului de MMA și UFC Mark Kerr, un campion dependent de analgezice.

Regia este semnată de Benny Safdie, iar Emily Blunt joacă rolul soției sale. Criticii se întreabă deja dacă acesta ar putea fi rolul care să-i aducă lui Johnson prima nominalizare la Oscar. Filmul va ajunge în cinematografe în octombrie.

După o pauză de opt ani, regizoarea Kathryn Bigelow revine cu „A House of Dynamite”, un thriller politic plasat în interiorul Casei Albe, în contextul unei amenințări nucleare iminente asupra Statelor Unite.

Idris Elba și Rebecca Ferguson conduc distribuția, iar pelicula va ajunge în cinematografe în luna octombrie.

Festivalul de film de la Veneția începe miercuri, pe 27 august.

