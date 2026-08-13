Până acum, vizitatorii s-au declarat încântați, mai ales că au putut atinge și hrăni cu mâna lor câteva specii mai prietenoase.

Animalele exotice au atras vizitatorii

În caravana zoo sunt foste animale de circ, care acum au scăpat de corvoada dresajului. Interacțiunea cu oamenii este ceva obișnuit pentru ele.

Reporter: „Ți-a fost teamă?”

Cleo Dragomir: „Un pic.”

Reporter: „Ce animăluţe ai mai văzut?”

Cleo Dragomir: „Mi-a făcut plăcere să văd cămila.”

Anastasia Fulga: „Elefanţi şi canguri şi căpriţe.”

Reporter: „Care ţi-au plăcut cel mai mult?”

Anastasia Fulga: „Elefanţii.”

Andreea Sascău: „Pentru copii mi se pare ceva foarte frumos. Sunt lucruri pe care nu le vezi în România, sunt animale care nu se văd în România şi e o experienţă minunată pentru ei.”

Femeie: „Foarte bucuroşi, mai ales că nu au văzut animăluţe de genul ăsta până acum şi bine că sunt în aer liber. Ce animăluţ ai văzut, Alexandru?”

Alexandru: „Crocodilul.”

Femeie: „Și ce ai mai văzut?”

Alexandru: „Elefanţii.”

Marian Fulga, vizitator: „Ținând cont că cele mai apropiate sunt la Braşov şi Bârlad, cred că este cea mai minunată idee.”

Copiii au hrănit animalele exotice

Vizitatorii au voie și să hrănească animalele. Doritorii au primit la intrare pungi cu legume tăiate.

Ștefan Botăranu: „Mănâncă, struțule.”

Reporter: „Te-ai descurcat, i-ai dat de mâncare?”

Ștefan Botăranu: „Da.”

Reporter: „Ce i-ai dat?”

Ștefan Botăranu: „Fructe şi legume.”

Reporter: „A făcut mofturi sau a mâncat?”

Ștefan Botăranu: „Ambele.”

Reporter: „Am văzut că ai hrănit bizonul, nu ţi-a fost teamă?”

Gabriel Lima: „Mi-a fost puţin teamă când scoate limba, poate mă ia de deget.”

Un bilet pentru copii costă 40 de lei, iar pentru adulți - 60 de lei. Caravana zoo rămâne în Bacău până în 23 august.