Ediție specială MasterChef: 30 de ani de PRO TV, celebrați în cea mai provocatoare probă a sezonului. „Gătiți pentru vedete”

17-11-2025 | 12:11
Acum 30 de ani, prin salutul „Bună seara, România! Bună seara, București!”, s-a născut PRO TV. Și de atunci a început o poveste despre spectacol, performanță și despre oameni care au schimbat modul în care ne uităm la lume.

Știrile PRO TV

În această seară, de la ora 20:30, la MasterChef, în cea mai iubită bucătărie a țării, acest salut răsună din nou într-o ediție specială în care vom celebra nu doar un brand național, ci un simbol: PRO TV.

„Dragii mei, pentru mulți dintre noi totul a început odată cu PRO TV. În urmă cu ceva ani, acești trei oameni de lângă mine pășeau pentru prima dată în platoul MasterChef România. Erau cei care aveau să schimbe pentru totdeauna gătitul de televiziune din România și să devină cei mai iubiți chefi ai României: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu”, le va spune Gina Pistol concurenților.

Pentru prima oară în acest sezon, concurenții lucrează într-o singură echipă, cu o singură misiune.

„Se anunță o seară memorabilă. Astăzi gătiți pentru un public care știe ce înseamnă excelența – veți găti pentru vedetele PRO TV. Oameni care au construit în ultimii 30 de ani un simbol”, va adăuga Gina.

Cei mai buni 10 concurenți ai acestui sezon vor da totul pentru a impresiona invitații de seamă, printre ei: Andreea Esca, Amalia Enache, Mihai Dedu, Florin Busuioc, Neti Sandu, Iulia Pârlea, Corina Caragea, Andreea Marinescu, Lavinia Petrea, Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Rareș Năstase, Paul Angelescu, Dan Bordeianu, Lucian Viziru, Horia Brenciu, Mihai Călin, Mihaela Tatu, George Mihăiță, Cristina Joia, Alina Eremia, Sore, Denis Hanganu, George Ivașcu, Andreea Ibacka.

Cum se vor descurca, prin ce provocări vor trece pentru ca totul să iasă perfect, dar și ce îi va face pe chefi să ia o decizie radicală care îi va impacta pe toți cei 10 concurenți rămași în competiție, vedem în câteva ore.

Nu ratați o ediție specială MasterChef România, astăzi, de la ora 20:30, la PRO TV. Show-ul este disponibil în avans pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

