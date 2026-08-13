Planul ar fi în curs de finalizare, iar pe 4 septembrie, miniștrii de Interne ai celor cinci țări urmează să se întâlnească la Copenhaga pentru a evalua stadiul negocierilor, scrie Eunews.

Potrivit unor surse diplomatice citate de cotidianul grec eKathīmerinī, acordul se bazează pe ideea că majoritatea migranților transferați în Uganda vor prefera să se întoarcă voluntar în țările lor de origine, pentru a nu rămâne în statul african.

Centru pentru aproape 10.000 de migranți

Facilitatea ar urma să aibă o capacitate cuprinsă între 5.000 și 10.000 de persoane și să fie finalizată până în 2027.

Centrul ar fi destinat în special „migranților care au cauzat probleme în țările în care sunt găzduiți în prezent”. Minorii ar fi excluși din acest mecanism.

În schimbul găzduirii centrului, Uganda ar urma să primească o compensație financiară, însă valoarea acesteia nu este cunoscută în acest moment.

Până la sfârșitul lunii, mai multe echipe tehnice sunt așteptate să se deplaseze în Africa pentru discuțiile finale.

Proiectul inițial ar fi fost elaborat de ministrul grec pentru Migrație, Thanos Plevris.

Rwanda, a doua variantă

Uganda nu este singura țară luată în calcul. Potrivit presei elene, cele cinci state au analizat deja și Rwanda, care a semnat anterior un acord similar cu Regatul Unit. Acordul britanico-rwandez nu a fost însă pus în aplicare. Kenya ar fi fost, de asemenea, analizată în faza inițială a planului.

Grecia ar accelera negocierile deoarece intenționează să deschidă un centru de deportări în Africa înainte de a prelua președinția Consiliului UE, în iulie 2027.

Inițiativa este legată de noul Regulament al UE privind deportările, care permite transferarea persoanelor ale căror cereri de azil au fost respinse către facilități situate în afara Uniunii Europene.

Transferul ar avea loc în perioada în care migranții așteaptă repatrierea în țările lor de origine.

Mecanisme similare au fost încercate deja de alte state europene. Regatul Unit, prin parteneriatul cu Rwanda, și Italia, prin acordul cu Albania, au lansat inițiative de acest tip.