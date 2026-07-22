Fenomenul va transforma ziua în noapte pentru câteva minute, pe o fâșie îngustă de teritoriu aflată exact în calea umbrei Lunii.

Cât va dura totalitatea

Potrivit calculelor publicate de Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA, totalitatea maximă va atinge 6 minute și 23 de secunde, un record pentru eclipsele totale din secolul XXI. Durata excepțională se explică prin poziția Lunii, aflată aproape de perigeu — eclipsa având loc cu aproximativ 2,5 ore înainte de momentul în care Luna atinge cea mai mică distanță față de Pământ, ceea ce îi mărește diametrul aparent și îi permite să acopere Soarele pentru mai mult timp.

Ultima dată când observatorii de pe uscat au experimentat o totalitate la fel de lungă a fost în 1991, iar următoarea ocazie comparabilă este estimată abia pentru anul 2114.

Traseul eclipsei

Umbra Lunii va porni deasupra Atlanticului și va atinge uscatul în sudul Spaniei, marcând prima totalitate observată pe teritoriul continental european din 1999. De acolo, traiectoria va continua prin Gibraltar și nordul Africii, traversând Maroc, Algeria, Tunisia, Libia și Egipt, apoi Arabia Saudită, Yemen și Somalia, înainte de a se stinge deasupra Oceanului Indian.

Printre orașele aflate direct pe calea totalității se numără Cádiz (Spania), Tanger (Maroc), Gibraltar, Benghazi (Libia), Luxor (Egipt) și Jeddah (Arabia Saudită). Cea mai lungă durată a totalității va fi observată în apropiere de Luxor, unde eclipsa se va apropia de pragul celor 6 minute și jumătate.

Cum se produce fenomenul

O eclipsă totală de Soare are loc atunci când Luna trece exact între Pământ și Soare, blocând complet lumina solară pentru cei aflați pe traseul îngust al umbrei. În acele minute, cerul se întunecă brusc, temperatura scade, iar coroana solară — invizibilă în mod normal din cauza strălucirii Soarelui — devine vizibilă cu ochiul liber.

Unde se recomandă observarea eclipsei din august 2027

Specialiștii recomandă ca principale destinații pentru urmărirea fenomenului Egiptul, Tunisia, sudul Spaniei și Gibraltarul, zone în care șansele de cer senin sunt ridicate în această perioadă a anului. Alegerea locației potrivite ține atât de condițiile meteorologice locale, cât și de poziția exactă față de linia centrală a eclipsei, acolo unde totalitatea durează cel mai mult.

De ce este un eveniment atât de rar

Combinația dintre apropierea Lunii de Pământ și poziția eclipsei aproape de Ecuator — zonă în care umbra lunară acoperă o suprafață mai mare — face ca evenimentul din 2027 să fie unul irepetabil la această scară pentru următoarele generații. Următoarea eclipsă totală de Soare, cea din 22 iulie 2028, va fi vizibilă din Australia și Noua Zeelandă, dar cu o durată mult mai scurtă a totalității.

Eclipsa de soare de anul acesta

Cu un an înainte de „eclipsa secolului”, pe 12 august 2026 va avea loc o altă eclipsă totală de Soare, de dimensiuni mai modeste. Umbra totală va traversa Arctica, Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Spaniei și extremitatea nord-estică a Portugaliei. Totalitatea va dura, la maximum, aproximativ 2 minute și 18 secunde, în apropierea strâmtorii Danemarcei, aflată parțial în Cercul Polar.

Cea mai bună destinație europeană pentru observarea fenomenului va fi Reykjavík, capitala Islandei, aflată chiar pe traseul totalității, unde eclipsa va putea fi urmărită aproximativ un minut, cu Soarele relativ sus pe cer.

Eclipsa din 2026 poate fi privită, așadar, ca un „preambul” al fenomenului din 2027 — mai scurtă și vizibilă dintr-o zonă mult mai nordică, dar parte din același ciclu de evenimente astronomice remarcabile care vor marca cerul european în acest deceniu.