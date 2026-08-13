Potrivit unui mesaj transmis de Prefectura Constanța, în jurul orei 8:15 a fost primit un apel la 112 privind o posibilă dronă în zona Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

„Conform procedurilor au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă, ISU și IJJ, fiecare pe competențele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate. Mulțumesc!”, a transmis Prefectura Constanța.

Anterior, turiștii aflați pe plajă au filmat obiectul și au apreciat că ar fi vorba despre o dronă. „Ia uitați cât de bine se vede la mine. Foarte bine se vede. Dronă e”, afirmă persoana care filmează.

Martorii au mai spus că, după câteva minute, obiectul nu a mai fost vizibil, presupunând că s-ar fi scufundat.