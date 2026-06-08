Cu o durată de 21 de zile, acesta va fi cel mai lung post al Sfinților Apostoli din ultimii opt ani, oferind credincioșilor aproape trei săptămâni de pregătire spirituală înaintea sărbătorii din 29 iunie.

Durata acestui post nu este fixă și diferă de la un an la altul, deoarece este influențată de data la care este sărbătorit Paștele. În 2026, Învierea Domnului a picat pe 12 aprilie, ceea ce determină un interval mai mare între Rusalii și sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Astfel, perioada de postire este mai lungă decât în anii precedenți.

Cât durează Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în 2026

În anul 2026, credincioșii ortodocși vor ține postul timp de 21 de zile, între 8 și 28 iunie inclusiv. Este una dintre cele mai generoase perioade de postire dedicate Sfinților Apostoli și oferă suficient timp pentru pregătirea sufletească înaintea marii sărbători din 29 iunie.

Spre deosebire de alte posturi importante din calendarul ortodox, durata Postului Sfinților Apostoli nu este aceeași în fiecare an. Ea depinde de data Paștelui și de perioada care urmează după Pogorârea Sfântului Duh.

De ce este numit „postul de vară”

În tradiția populară, Postul Sfinților Petru și Pavel este cunoscut și sub denumirea de „postul de vară”. Perioada coincide cu începutul sezonului cald, când piețele și grădinile sunt pline de legume, verdețuri și fructe proaspete, ceea ce face regimul alimentar mai ușor de respectat.

Dincolo de aspectul alimentar, postul reprezintă o invitație la rugăciune, reflecție și apropiere de Dumnezeu. Biserica îi îndeamnă pe credincioși să îmbine postul trupesc cu faptele bune, milostenia și participarea la slujbe, urmând exemplul de credință și dăruire oferit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Cum se ține postul în 2026

Rânduielile bisericești prevăd reguli diferite pentru fiecare zi a săptămânii. Lunea, miercurea și vinerea sunt zile de post mai aspru, când se consumă alimente de origine vegetală fără untdelemn.

Marțea și joia este permis consumul de preparate gătite cu untdelemn, precum și vin. Sâmbăta și duminica există dezlegare la pește, untdelemn și vin, ceea ce face această perioadă mai accesibilă din punct de vedere alimentar decât alte posturi de peste an.

În plus, atunci când în timpul postului sunt sărbători importante marcate în calendar, pot exista dezlegări suplimentare la pește. Un exemplu este sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, celebrată pe 24 iunie, când credincioșii au dezlegare la pește indiferent de ziua săptămânii în care cade.

Potrivit calendarului ortodox din 2026, din cele 21 de zile de post, nu mai puțin de 12 beneficiază de dezlegare la pește, fapt care contribuie la reputația acestui post de a fi unul dintre cele mai ușor de urmat.

De ce este considerat unul dintre cele mai ușoare posturi

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este perceput de mulți credincioși ca fiind mai blând decât Postul Paștelui sau alte perioade de postire din cursul anului.

Pe lângă numeroasele zile cu dezlegare la pește, alimentația este diversificată datorită sezonului bogat în produse proaspete. Legumele de sezon, fructele, verdețurile și cerealele oferă multiple variante pentru prepararea mâncărurilor de post.

Cu toate acestea, preoții subliniază că esența postului nu se rezumă la alimentație. Scopul principal rămâne curățirea sufletească, întărirea credinței și cultivarea unei vieți spirituale mai intense. Credincioșii sunt îndemnați să evite conflictele, excesele și comportamentele care îi îndepărtează de valorile creștine.

Tot în această perioadă nu se oficiază nunți și sunt evitate petrecerile ample, întrucât timpul este dedicat reculegerii și pregătirii pentru sărbătoarea celor doi mari apostoli.

Cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sfinții Apostoli Petru și Pavel ocupă un loc central în istoria creștinismului, fiind considerați doi dintre cei mai importanți vestitori ai Evangheliei.

Sfântul Petru, cunoscut inițial sub numele de Simon, a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos. Pescar din Galileea, el a răspuns chemării Mântuitorului și a devenit unul dintre cei mai apropiați ucenici ai Săi. După Înviere, Petru a avut un rol esențial în organizarea și conducerea primelor comunități creștine. Tradiția spune că a fost martirizat la Roma, fiind răstignit cu capul în jos din smerenie.

Sfântul Pavel este cunoscut drept „Apostolul neamurilor”. Deși nu s-a numărat printre cei doisprezece apostoli, el a devenit una dintre cele mai importante personalități ale creștinismului timpuriu. După convertirea sa miraculoasă pe drumul către Damasc, Pavel și-a dedicat viața răspândirii credinței creștine. A întreprins numeroase călătorii misionare și a lăsat moștenire epistole care fac parte astăzi din Noul Testament. Și el a suferit moarte martirică la Roma.

Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, pe 29 iunie

În fiecare an, la 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește împreună pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, simboluri ale credinței, curajului și devotamentului față de Hristos.

În 2026, sărbătoarea va fi celebrată într-o zi de luni, imediat după încheierea postului. Pentru milioane de credincioși, această zi reprezintă momentul culminant al unei perioade dedicate rugăciunii, reflecției și întăririi vieții spirituale.