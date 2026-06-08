Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional.

Acrobatul, un bărbat de 25 de ani din Ungaria, nu avea experiență în acest exercițiu. Le-a povestit apoi anchetatorilor că a repetat zilnic numărul în ultimele două săptămâni și era la prima demonstrație oficială.

A căzut de la aproximativ doi metri înălțime printre oamenii din primul rând și spune că avea mâinile transpirate și de aceea a alunecat. Nimeni nu a fost rănit.

Artistul s-a ridicat imediat și a vrut să continue reprezentația. Colegii l-au oprit însă, pentru a se asigura că este în afara oricărui pericol. La zece minute după incident, tânărul a revenit în arenă pentru un alt număr spectaculos, de această dată pe motocicletă.

În februarie, la Craiova, s-a petrecut un accident mult mai grav, tot într-un spectacol de circ. Un acrobat spaniol în vârstă de 39 de ani s-a prăbușit de pe "Roata Morții" de la aproximativ patru metri înălțime, în timpul reprezentației. A suferit răni grave, inclusiv un traumatism la coloana vertebrală.