"Obiectivul nostru este să atragem toţi banii din PNRR pentru că asta înseamnă relansarea economiei. Şi în jurul acestor discuţii ne-am concentrat pe soluţii şi, evident, pe nevoia de a asigura cetăţenii şi mediul de afaceri că nu vom mări taxe, nu vom introduce noi impozite, pentru că este esenţial să fim prudenţi, să ne respectăm angajamentele şi să ne menţinem ţinta de deficit stabilită pentru anul 2026, a declarat, luni seară, premierul desemnat, Eugen Tomac.

Potrivit acestuia, "acest lucru este esenţial pentru a ne păstra seriozitatea şi credibilitatea în relaţia cu partenerii internaţionali".

"De asemenea, este foarte important să accelerăm procesul de digitalizare şi de debirocratizare, pentru că firmele româneşti asta aşteaptă de la un Guvern, acţiuni imediate şi în acest sens putem avansa destul de rapid. Lucrăm la programul de guvernare tocmai pentru că una din ţinte pe care o vom avea este să încercăm să depăşim acest decalaj care există între România şi restul statelor europene cu privire la digitalizare", a adăugat Tomac.

Acesta este de părere că "o digitalizare accelerată a administraţiei ar ajuta enorm economia României şi ar combate corupţia".

Luni, Tomac a discutat cu reprezentanţii PNL, PSD şi USR.

El a declarat că urmează ca, cel târziu miercuri, să finalizeze formula de Cabinet, el arătând că îşi doreşte ca pentru fiecare minister să aibă cel puţin două, trei propuneri, pentru că vrea să meargă în Parlament cu un guvern de profesionişti, tehnic, nu unul politic, adăugând că "asta înseamnă miniştri, secretari de stat, prefecţi, fără carnet de partid".