Rata ridicată de întrerupere, cu peste 40% dintre pacienți raportând vărsături, ar putea limita potențialul comercial al medicamentului ca tratament pentru obezitate, au adăugat analiștii.

Acțiunile Zealand Pharma au fost la ultimul preț în scădere cu 22,9%, aflându-se ferm la coada indicelui pan-european Stoxx 600. Aceasta se adaugă unei scăderi de aproape 50% de la începutul anului. Wegovy este produs de compania farmaceutică Novo Nordisk și a fost aprobat special pentru gestionarea greutății corporale cronice la adulți și adolescenți.

Acțiunile Zealand se prăbușesc după rezultate dezamăgitoare ale medicamentului. CEO-ul spune la CNBC că oamenii trebuie să se concentreze mai puțin pe „olimpiada pierderii în greutate”.

Efecte adverse severe

Survodutide a fost testat la adulți cu obezitate sau adulți supraponderali fără diabet de tip 2, pe o perioadă de 76 de săptămâni. Datele preliminare anunțate în aprilie au arătat o pierdere medie în greutate de până la 16,6%, față de 3,2% în grupul placebo.

Analiștii Citi au scris într-o notă de luni: „O rată de întrerupere a tratamentului de 19% din cauza… efectelor adverse… nu este un detaliu neglijabil, iar incidența greței, vărsăturilor, diareei și constipației la nivelurile raportate aici este mult peste ceea ce considerăm comercial viabil în comparație cu [medicamentele rivale] tirzepatidă și semaglutidă.”

Datele complete despre survodutide apar la aproximativ trei luni după ce acțiunile Zealand au înregistrat cea mai proastă zi din istoria companiei, când un alt studiu al unui alt medicament anti-obezitate experimental, petrelintide, a dezamăgit investitorii cu statistici de pierdere în greutate mai mici decât se aștepta.

Piața medicamentelor pentru slăbit se extinde

Piața medicamentelor pentru pierderea în greutate este în prezent dominată de Novo Nordisk, care vinde semaglutidă sub denumirile Wegovy și Ozempic, și de Eli Lilly, care vinde tirzepatidă sub numele Zepbound și Mounjaro.

Dar un val de noi intrări pe piață testează propriile medicamente anti-obezitate, inclusiv Zealand Pharma, care colaborează cu companii farmaceutice mai mari precum Roche și Boehringer Ingelheim, precum și cu giganți precum Amgen și AstraZeneca.

Concurența crescută a intensificat presiunea asupra companiilor de a-și diferenția produsele. Păstrarea masei musculare, opțiunile orale, bolile asociate obezității și gestionarea greutății sunt câteva dintre direcțiile urmărite de companii pentru a-și crește cota pe această piață profitabilă.