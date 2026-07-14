Iar de joi, se deschide stațiunea Nibiru, cea mai mare destinație de distracție din Europa.

Selly, organizator Beach, Please!: „Au fost cinci nopți extraordinare și suntem atât de bucuroși că am avut 30.000 de turiști străini în România, că am avut în total 155.000 de participanți și că n-am avut absolut niciun incident. Uite, mereu parcarea poate fi mai bună.

Noi avem zone care sunt și asfaltate, avem lumină, dar mereu poți să asfaltezi mai mult, mereu poți să ai mai multă lumină. Am avut o zi de ploaie și a fost un pic de noroi în parcare. Ceva firesc să se întâmple, că nu poți să controlezi vremea, dar în rest a fost o ediție superbă, minunată și faptul că e pentru prima dată când când cred că acest lucru se vede și către părinți și către alt public, care pentru prima dată a zis „da, chiar e un eveniment care în regulă din toate punctele de vedere, și copiii mei au fost acolo, s-au distrat în în siguranță”.

A fost minunat, adică mi se face pielea de găină, sincer când mă gândesc ce, ce zile superbă au fost și acum pentru noi, continuă noi. Aceeași suprafață de 210.000m² amenajată la Costinești pe care o folosim la Beach, Please! acum o deschidem pentru toată lumea la Nibiru, practic această stațiune și accesul-i gratuit. De pe 16 deschidem și o să fie foarte tare.

Dacă Beach, Please! este un eveniment care se adresează preponderent tinerilor între 18 și 25 de ani, și acolo sunt toți, la fel, sunt toți tineri. Nibiru se adresează în mod special familiilor.

Practic este aceeași locație, dar cu total alte genuri muzicale și cu mult mai mult accent pe această zonă de atracții și experiențe, cum ar fi, spre exemplu, show aviatic cu schoimii României și cu baloane, cu care și parașutiști, cu fanfară, cu artiști din anii 90, anii 2000, artiști care au piese care sunt și în ziua de astăzi ascultate și super cunoscute și practic noi ce ne dorim este să avem o destinație în care omul după ce stă ziua la plajă și s-a terminat cu plaja, apune soare, întrebarea e „unde mă duc? Ce fac?” Pe litoral nu sunt multe opțiuni unde poți să-ți petreci timpul seara sau mai are subțiuni accesibile. Noi aici, cu o consumație minimă de 25 lei, avem o ofertă imbatabilă cu acrobați, dansatori, cei mai mari artiști români, artiștii internaționali. În fiecare zi se va întâmpla ceva acolo, de luni până duminică, nu există pauze.

Deci joia asta pe 16 iulie deschidem și absolut tot ce s-a văzut la festival Beach, Please!, promenadă, restaurante, activări, parc de distracții, loc de joacă devine deschis în continuare, dar de data asta e cu argent muzical, e pentru toată familia și o să fie o treabă foarte frumoasă. Și uite dacă, la Beach, Please!, spre exemplu, pentru că e un festival mare, poți să mergi doar dacă ai peste 14 ani și dacă ai între 14 și 15 însoțit de părinte. Aici, pe Promenada Nibiru nu există limită de vârstă. Dacă ai sub 15 ani trebuie să fii însoțit de părinte, dar poți să vii inclusiv cu copil în cărucior.

Pe lângă asta, dacă la Beach, Please! am avut 155.000 de persoane și atunci automat ai un pic de aglomerație, trebuie să preanifici din timp la ce oră o să merg, o să stau în trafic. La Nibiru noi așteptăm undeva între 40.000 și 50.000 de persoane pe zi, deci de trei ori mai puțin. Asta înseamnă o atmosferă mai aerisită, înseamnă un loc mai bine închegat și mai aerisit. Beach, Please! a fost testul suprem, dacă locația face față și n-am avut probleme cu 155.000 de oameni. Nibiru va fi o experiență minunată.

La 18:00 deschidem până la 4:00 stăm. Este o locație de seară. Noi nu ne propunem să înlocuim plaja. Noi nu avem acolo o plajă. Noi suntem la o stradă distanță de plajă. Suntem pe o suprafață amenajată de 210.000m² cu restaurante, cu promenadă, cu lumini, cu absolut tot ce trebuie.

Începem acum pe 16-19. Avem un festival care se cheamă Galaxia, care este cu muzică latino-regheton, însemnând artiști din America de Sud și America Centrală, însemnând exact muzica latino pe care românii o iubesc. După aceea avem un festival de muzică electronică, după aceea un festival de muzică ca pop.

Avem un festival rock, avem un festival retrograd care este pentru muzica anilor 2000, hip hop. În total sunt peste 500 de artiști. Însă o chestie frumoasă pe care noi o facem este că și fără un bilet suplimentar, doar cu acești 25 lei de consumație minimă, doar cu această sumă vezi foarte mulți activi români și vezi un spectacol de 5 ore pe scena centrală, care e deschisă pentru toată lumea, în care coboară acrobați de pe o macara pe scenă. E totul coordonat de Răzvan din că de la Opera Română, care omul din spatele musicalurilor, „fantoma de la Operă”, „Mamma Mia”. E un director artistic incredibil de bun și de capabil.

Show-urile pe care le au, costume, figurație, butaforii sunt unice și nu se văd decât la noi și poți să vezi gratuit. Asta e cel mai frumos.

16 iulie. Mai sunt două zile și Costineștiul are practic un nou loc de distracție care credem noi că atrage oameni de peste tot.”