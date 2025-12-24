După 30 de ani, Mariah Carey a pierdut primul loc pe Spotify la cântecele de Crăciun. Artista care a deturnat-o

Hitul „All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de „Snowman” al australiencei Sia.

„All I Want For Christmas” trona - până săptămâna trecută - în fruntea clasamentelor la ascultare din întreaga lume.

El a obţinut astfel un nou record - 77 de săptămâni de prezenţă în celebrul clasament Billboard Hot-100, cea mai lungă perioadă a unui cântesc din istoria clasamentului, înfiinţat în urmă cu 67 de ani.

She’s back for 2025 ???? @Sia re-enters the chart with her festive fave ‘Snowman’ at #36 #TheHitsUKChart ☃️ pic.twitter.com/yO1WC0SjMa — Hits Radio (@hitsradiouk) December 14, 2025

Sia domină playlisturile de Crăciun

Însă, în acest an, altă cântăreaţă domină în cântecele de Crăciun.

Pe Spotify, cântăreaţa australiană Sia a devansat-o pe Mariah Carey şi ”All I Want For Christmas” cu cântecul ”Snowman”, lansat în 2017, potrivit unor date comunicate de platformă cu privire la luna decembrie.

Cântecul lui Sia a ajuns în frunte în mai multe clasamente muzicale, în mai multe ţări, inclusiv în Germania şi Suedia, rămânând între cele mai ascultate cântece de Crăciun pe Spotify, până a ajuns în frunte luna aceasta.

Grande réussite de cette version accélérée («speed up version ») de la chanson Snowman de la chanteuse australienne Sia. pic.twitter.com/EgVCPv9vkw — Emmanuel de Villiers (@E2Villiers) December 17, 2025

Însă Mariah Carey se poate autoproclama unica regină a sărbătorilor de la sfârşitul anului cu ”All I Want For Christmas”, care este ascultat pe Spotify de 2,4 miliarde de persoane, în timp ce ”Snowman” al lui Sia înregistrează ”doar” 1,4 miliarde de ascultări.

