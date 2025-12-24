După 30 de ani, Mariah Carey a pierdut primul loc pe Spotify la cântecele de Crăciun. Artista care a deturnat-o
Hitul „All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de „Snowman” al australiencei Sia.
„All I Want For Christmas” trona - până săptămâna trecută - în fruntea clasamentelor la ascultare din întreaga lume.
El a obţinut astfel un nou record - 77 de săptămâni de prezenţă în celebrul clasament Billboard Hot-100, cea mai lungă perioadă a unui cântesc din istoria clasamentului, înfiinţat în urmă cu 67 de ani.
Sia domină playlisturile de Crăciun
Însă, în acest an, altă cântăreaţă domină în cântecele de Crăciun.
Pe Spotify, cântăreaţa australiană Sia a devansat-o pe Mariah Carey şi ”All I Want For Christmas” cu cântecul ”Snowman”, lansat în 2017, potrivit unor date comunicate de platformă cu privire la luna decembrie.
Cântecul lui Sia a ajuns în frunte în mai multe clasamente muzicale, în mai multe ţări, inclusiv în Germania şi Suedia, rămânând între cele mai ascultate cântece de Crăciun pe Spotify, până a ajuns în frunte luna aceasta.
Însă Mariah Carey se poate autoproclama unica regină a sărbătorilor de la sfârşitul anului cu ”All I Want For Christmas”, care este ascultat pe Spotify de 2,4 miliarde de persoane, în timp ce ”Snowman” al lui Sia înregistrează ”doar” 1,4 miliarde de ascultări.
