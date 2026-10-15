Bostanii au devenit atracția satului, iar oamenii se opresc să-i fotografieze. Secretul? Multă apă, pământ fertil și o îngrijire aproape zilnică, spune grădinarul.

Ascunși în iarbă, pe un teren de lângă râul Lăpuș, dovlecii cultivați de un gospodar din satul Ocoliș au dimensiuni impresionante.

Angela Mureșan: „Când l-am văzut prima oară, după mult timp, că soțul meu se îngrijește de ei, a fost extraordinar. M-am gândit că-i ceva de poveste.”

Reporter: „Câte kilograme are, cum apreciați, dovleacul?”

Angela Mureșan: „În jur de 200 de kilograme, dar nu știm sigur până nu-l cântărim. O să-l donăm la cantină sau la prieteni, sau la multă lume. Dar, în deosebire de dovleacul de copt, plăcintar, acesta e dulce, dar nu-i făinos. E mai apos, pentru că el chiar că are multă apă ca să crească.”

Semințe aduse din Spania

În spatele recoltei spectaculoase este Mircea Mureșan, care a descoperit dovlecii gigant pe vremea când lucra în Spania. A făcut rost de semințe și a început să le cultive acasă.

Mircea Mureșan: „Am participat la un târg, la o expoziție de vegetale, și am văzut dovlecii. Am făcut rost de semințe și de atunci am început să-i cresc.”

Reporter: „Cu ce o să-i duceți de aici?”

Mircea Mureșan: „Păi cu tractorul, cu ce să-i duc? Uneori, la 11 noaptea-s aici lângă ei, dau apă, pentru că au nevoie de multă apă.”

Dovlecii au devenit atracția satului

Femeie: „Mi-a dat și mie semințe, dar nu se fac așa mari. Are o... are o șmecherie, cred că, cu apa. Ăla-l aruncă pe mașină, se îndoaie mașina, cred.”

Femeie: „Sunt ca niște roți de tractor. Foarte imenși, grozavi.”

Femeie: „Cine a cumpărat a zis că foarte buni a fost.”

Pe lângă multă apă, îngrășământ natural și atenție, dovlecii uriași au nevoie și de spațiu, să se desfășoare în voie: aproximativ 20 de metri pătrați pentru fiecare exemplar.