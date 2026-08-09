Gândirea devine mult mai creativă, iar opiniile sunt exprimate și susținute cu multă fermitate. Este o etapă propice pentru afirmare publică, luarea unor hotărâri clare și transpunerea ideilor în practică. Dialogurile se desfășoară deschis și onest, aspect care facilitează lămurirea rapidă a oricăror confuzii. Totodată, contextul astral este extrem de favorabil pentru încheierea unor înțelegeri, semnarea documentelor importante și demararea unor inițiative noi.

Impactul tranzitului lui Mercur în Leu pentru zodii:

Berbec/Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, perioada se remarcă printr-o exprimare directă și asumată în viața amoroasă. Astfel, Berbecii reușesc să clarifice așteptările pe care le au de la persoana iubită, depășind cu ușurință eventualele divergențe. Pe zona de creativitate și pasiuni, inspirația funcționează la cote maxime. Aceștia identifică soluții practice pentru a-și valorifica abilitățile, inițiative care atrag aprecierile celor din jur.

Taur/Ascendent în Taur

Nativii Taur își direcționează atenția către organizarea căminului și rezolvarea unor chestiuni gospodărești. Comunicarea cu membrii familiei devine clară, favorizând stingerea oricăror dispute. Totodată, acest tranzit susține negocierea unor tranzacții imobiliare și luarea unor decizii privind amenajarea spațiului de locuit.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Nativii Gemeni sunt extrem de inspirați în comunicare și știu cum să se facă ascultați de cei din jur. Urmează o perioadă foarte bună pentru a-și pune actele în ordine, a obține avize și a debloca situații care țin de diverse instituții. Călătoriile scurte sunt cu folos, iar discuțiile importante aduc soluții practice.

Rac/Ascendent în Rac

Nativii Rac se concentrează pe zona banilor și fac ordine în buget. Au curajul să negocieze la locul de muncă pentru a obține un salariu mai bun și explorează cu succes noi oportunități de câștig. Încurcăturile materiale mai vechi își găsesc rapid o rezolvare, iar hotărârile luate acum le asigură stabilitate financiară.

Leu/Ascendent în Leu

Nativii Leu se fac remarcați prin comunicare și prin modul în care își susțin punctele de vedere. Este o perioadă în care acționează cu multă hotărâre, înregistrând progrese privind inițiativele proprii. Reușesc să capteze atenția celor din jur fără efort, iar cuvintele au o greutate aparte în orice discuție.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nativii Fecioară reușesc să își pună gândurile în ordine și să lase în urmă stresul acumulat. Acordă mai multă atenție evenimentelor din trecut și reușesc să tragă concluziile corecte. Instinctul îi îndrumă în această etapă, mai ales în privința deciziilor profesionale, pe care preferă să nu le împărtășească.

Balanță/Ascendent în Balanță

Nativii Balanță interacționează excelent în anturaj și în cadrul activităților de echipă. Reușesc să lege alianțe și sunt luați în serios atunci când vin cu inițiative inedite. Rețeaua de cunoștințe devine o resursă utilă, oferindu-le sprijinul de care au nevoie pentru a-și atinge obiectivele.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Nativii Scorpion înregistrează progrese la locul de muncă și poartă discuții deschise cu superiorii. Aceștia stabilesc o direcție pentru viitorul profesional, obțin aprobări importante și își consolidează poziția actuală. Demersurile inițiate pentru schimbarea locului de muncă sau pentru o avansare în carieră au șanse mari de reușită.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Nativii Săgetător gestionează excelent demersurile birocratice, schimburile de experiență și organizarea deplasărilor pe distanțe lungi. Aceștia își stabilesc o direcție precisă pe termen lung și obțin cu ușurință aprobările necesare. În plus, interacțiunile din această perioadă le aduc informații valoroase și îi ajută să dobândească o perspectivă nouă asupra planurilor de viitor.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nativii Capricorn se axează pe rezolvarea chestiunilor ce țin de banii comuni și de investițiile financiare. De asemenea, abordează subiectul cheltuielilor alături de partener și identifică măsuri pentru a-și proteja economiile. Totodată, perioada se dovedește excelentă pentru semnarea unor documente importante.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nativii Vărsător poartă negocieri productive în cadrul asocierilor. Aceștia își susțin interesele cu mult curaj, semnează acorduri și reușesc să aplaneze divergențele din viața de cuplu printr-o comunicare deschisă. Schimburile de idei din această perioadă aduc claritate, ajutându-i să știe exact unde se situează și ce așteptări au de la partener.

Pești/Ascendent în Pești

Nativii Pești dau dovadă de o productivitate remarcabilă la locul de muncă și își îndeplinesc sarcinile cu multă rapiditate. Interacțiunea cu colegii este directă și constructivă, ajutându-i să își structureze mai bine timpul alocat fiecărei activități. Totodată, contextul astral susține reușita la interviurile de angajare, crescând semnificativ șansele obținerii unor posturi avantajoase.