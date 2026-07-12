La studiu au participat 95 de persoane care dormeau în mod obișnuit între șapte și opt ore pe noapte. După cele șase săptămâni de privare moderată de somn, participanții s-au îngrășat aproximativ 450 de grame, iar timpul petrecut în activități sedentare crescuse cu 17 minute pe zi. Bărbații și femeile aflate la menopauză au devenit cei mai sedentari, petrecând în medie 30 de minute în plus stând jos în fiecare zi, scrie Scientific American.

Nu este pentru prima dată când cercetătorii leagă somnul de greutatea corporală și, în special, de obezitate. De fapt, lipsa somnului este asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare și alte probleme de sănătate, iar persoanele sedentare sunt, la rândul lor, mai expuse bolilor cronice. Însă multe dintre studiile anterioare privind relația dintre somn și greutate au fost realizate în laborator, pe perioade foarte scurte – de doar câteva zile – și au presupus restricții mult mai severe ale somnului, participanții fiind lăsați să doarmă doar patru ore pe noapte timp de trei zile.

Astfel de studii nu reflectă efectele comportamentelor cronice care duc la aceste probleme, explică Marie-Pierre St-Onge, autoarea principală a studiului și profesoară de medicină nutrițională la Universitatea Columbia Irving Medical Center. Ea susține că un experiment desfășurat pe parcursul a șase săptămâni, în afara laboratorului și cu o reducere moderată a somnului, reproduce mai fidel realitatea privării cronice ușoare de somn, care afectează aproximativ 30% dintre adulți, potrivit autorilor.

„Este un experiment mai apropiat de viața reală, reflectă mai bine ceea ce observăm în practică și transmite un mesaj aplicabil situațiilor cu care oamenii se confruntă în mod obișnuit”, spune ea.

În alte studii efectuate pe aceiași participanți, St-Onge și echipa sa au descoperit că reducerea duratei somnului poate crește riscul de diabet de tip 2 și de afecțiuni cardiovasculare în anumite categorii de persoane.

Potrivit lui Jean-Philippe Chaput, cercetător principal la Spitalul de Copii din Estul Ontario, care studiază sănătatea somnului și obezitatea și nu a fost implicat în această cercetare, studiul este important deoarece demonstrează nu doar că lipsa somnului este asociată cu excesul de greutate, ci și că aceasta contribuie direct la creșterea în greutate.

El adaugă că un kilogram în plus după șase săptămâni poate părea nesemnificativ, însă efectele ar putea deveni importante dacă aceleași obiceiuri s-ar menține luni sau chiar ani de zile.