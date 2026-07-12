Pe de altă parte, într-un nou atac cu sute de drone explozive, ucrainenii au reușit să lovească o rafinărie din Rusia, aflată la peste 800 de kilometri depărtare de graniță.

În orașul ucrainean Sumî, camerele de supraveghere instalate în exteriorul și în interiorul unei cafenele au surprins momente de panică, în timp ce în apropiere se auzeau explozii. Oamenii se ghemuiesc pe jos, iar o mamă își acoperă copilul cu propriul trup.

Când au încetat bubuiturile, oamenii au fugit înăuntru, unde clienții așteptau la coadă în fața tejghelei.

Cinci persoane au fost ucise, printre care o fată de 13 ani, iar alte 30 au fost rănite după ce bombe aeriene ghidate au lovit Sumî, a anunțat primarul acestui oraș din nord-estul Ucrainei.

Pe de altă parte, drone militare ucrainene au atacat, azi-noapte, o rafinărie rusească din regiunea Samara. Astfel de atacuri cu drone explozive, cu rază lungă de acțiune, au forțat mai multe rafinării să reducă sau chiar să oprească producția, declanșând astfel o criză a combustibilului în Rusia.

În același timp, guvernatorul regiunii Rostov a anunțat că dronele ucrainene au avariat, tot azi-noapte, un petrolier care intra în Canalul Azov–Marea Neagră. Nava, despre care ucrainenii spun că face parte din flota fantomă a Rusiei, nu avea încărcătură, potrivit autorităților ruse.