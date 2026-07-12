Astfel, sunt căutate boxele mici, de câțiva metri pătrați, unde pot fi lăsate cutiile ori sacii cu îmbrăcăminte care nu mai încap în apartamente. Prețurile încep de la câteva zeci de euro pe lună.

Adrian se gândea de mult la o soluție pentru a-și goli dulapurile burdușite cu haine groase, mai ales că stă într-un apartament de 37 de metri pătrați. Recent, a închiriat acest spațiu de depozitare de aproape 5 metri pătrați.

Adrian: „E o modalitate de a te scăpa de lucrurile care te încarcă. Sunt ceva haine de iarnă, o pereche de clăpari, mai ceva schiuri.”

Administratorul spune că cererea crește odată cu schimbarea anotimpurilor. Vara sunt aduse hainele groase, pilotele și echipamentele de iarnă, iar în sezonul rece procesul se inversează. Aici, prețurile de închiriere pornesc de la 45 de euro pe lună pentru 2,4 metri pătrați. Pentru o perioadă mai lungă, tarifele pot să scadă la 30 de euro pe lună.

Olga Posteucă, manager spații depozitare: „Aceștia aleg în general să aleagă o boxă între cinci sau 10 metri pătrați, dar am avut cazuri când au ales și o boxă de 2,4 metri pătrați.”

Unii găsesc și soluții fără bani.

Fată: „Încerc să le depozitez în anumite locuri în care să nu mă încurce, pe rafturile de sus ale dulapurilor.”

Băiat: „Le pun în cutii de depozitare și le duc ori la țară, ori în beci, ori în pod.”

La un furnizor de servicii din Timișoara, containerele cele mai mici, de 3 metri pătrați, costă 200 de lei pe lună. Reprezintă o opțiune și pentru Florentin, care este cazat într-un campus studențesc.

Florentin, student: „Am niște haine voluminoase pe care nu pot să le țin în cămin, deoarece am foarte puțin spațiu. Am haine de iarnă, am plăpumi, geci foarte groase.”

Într-un depozit din Cluj-Napoca sunt 280 de boxe, de diferite dimensiuni. Pentru aproximativ trei metri pătrați, tariful este de 250 de lei pe lună.

Administratorii susțin că cererile vin în special din rândul familiilor care locuiesc în apartamente minuscule. Depozitele sunt monitorizate cu camere de supraveghere, iar clienții au acces non-stop.

Reporter: Teodora Kovacs