În loc ca intervenția medicală să fie solicitată imediat, au trecut mai bine de două ore până când a fost chemat ajutorul, iar acum colegii bărbatului, șase români, sunt cercetați pentru omisiunea acordării de ajutor, faptă agravată de decesul victimei, relatează corrieredelveneto.corriere.it.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, sosise cu o zi înainte din Republica Moldova și începuse să lucreze fără forme legale pe un șantier de construcții din Padova. După o scurtă agonie, acesta a murit, iar procurorul din Padova, Claudia Brunino, a deschis o anchetă și a dispus efectuarea autopsiei, care a fost încredințată medicului legist Antonello Cirnelli.

Potrivit primelor rezultate ale examinării, bărbatul a murit în urma unui infarct, care ar fi fost favorizat și de temperaturile ridicate înregistrate la Padova. Parchetul a înscris deja șase cetățeni români în registrul persoanelor cercetate, sub acuzația de omisiunea acordării de ajutor, infracțiune agravată de decesul victimei.

Acuzația se bazează, pentru moment, pe declarațiile martorilor strânse de anchetatori în cimitirul de la fața locului, la câteva ore după decesul muncitorului. Din procesele-verbale reiese că persoanele care au fost alături de moldovean în ultimele sale momente nu ar fi sunat la serviciile de urgență atunci când și-au dat seama că starea lui era gravă. Cel mai probabil, acest lucru s-ar fi întâmplat din cauza temerii de a avea probleme cu justiția, mai ales pentru că victima nu avea încă un contract de muncă legal.

Filmul complet al tragediei

Totul s-a petrecut în jurul orei 14:00, în data de 4 august, când bărbatul a început să se simtă rău în timp ce lucra pe șantierul din Padova. Colegii l-au ajutat imediat, însă, la indicația patronului firmei de construcții, l-au transportat la locuința acestuia, aflată la câțiva kilometri de oraș.

Acolo au început încercările de resuscitare, însă situația s-a agravat, iar bărbatul și-a pierdut cunoștința. În momentul în care starea lui a devenit critică, antreprenorul a sunat-o pe mătușa și pe verișoara victimei. După ce au ajuns la locuință, cele două femei l-au urcat în mașină și au pornit spre spitalul din Padova.

Pe drum, acestea și-au dat seama că bărbatul nu mai dădea semne de viață. În stare de panică, au oprit într-o parcare a unui supermarket din Saonara, în provincia Padova, și au sunat în cele din urmă la serviciul de urgență 118.

La fața locului au intervenit imediat carabinierii și echipajele medicale, care au încercat să îl resusciteze pe bărbat timp de mai bine de un sfert de oră, fără însă să reușească să îl salveze. Potrivit unor martori, în momentul în care cele două femei au oprit mașina și au alertat serviciile de urgență, bărbatul părea deja decedat.

Carabinierii au început imediat investigațiile, iar primele verificări au scos la iveală mai multe nereguli. În urma acestora, Parchetul a deschis un dosar de anchetă, care ar putea duce la apariția unor noi elemente și a altor persoane cercetate.