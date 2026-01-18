Distracție pe gheață în parcul Cișmigiu. Bucureștenii au ignorat frigul și au transformat patinoarul în atracția serii

În București, frigul năpraznic nu-i ține pe oameni în case, iar unii aleg să se încălzească prin mișcare. Așa că, sâmbătă seară, o plimbare prin parcul Cișmigiu s-a împletit pentru mulți cu o tură pe patinoar.

Înarmați cu geci, fulare și multă bună-dispoziție, cei care au făcut o plimbare pe patine în parcul Cișmigiu au uitat de gradele cu minus din termometre.

Reporter: „Nu-i cam frig?”

Tânăr: „Nu. Să n-o filmați p-asta că o să cad. E foarte cald!”

Bărbat: „După mulți ani.. e ca mersul pe bicicletă, îți aduci aminte imediat.”

Reporter: „Și frigul nu v-a deranjat?”

Bărbat: „Deloc, uite ce mână caldă am!”

Experții se dau în spectacol

Cei experimentați, s-au dat în spectacol pe gheață.

Bărbat: „De performanță mă dau de un an și aproape 2 luni. Frica nu mai există, totul bine, frumos.”

În schimb, pentru începători, a fost ceva mai greu...

Mamă cu copii: „Am luat și un instructor, fetița mai mare știe deja să se dea, dar e foarte frumoasă experiența. Merită să ieși la patinoar că acum e momentul, când altcândva.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Nu îți trebuie nici tehnică, nici talent, ca să îți încerci norocul pe gheață. Ai nevoie doar de un pic de determinare și o doză bună de curaj.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













