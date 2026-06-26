În loc de Mykonos, de pildă, merg în Paros sau dau superbul Lac Como pe Annecy, din Franța. Și insulele exotice au „surori” la fel de frumoase.

Plaje cu nisip fin, aproape pustii, ape limpezi în nuanțe spectaculoase și păduri tropicale care se pierd în ocean. La prima vedere, mulți ar spune că imaginile sunt din Bali. În realitate sunt din Lombok, o insulă din apropiere.

Pe lângă peisaj și liniște, Lombok cucerește și prin prețurile mai mici. Șapte nopți într-un hotel de patru stele pe o plajă din Bali costă de la 1.500 de euro în sus. În Lombok, cam 650 de euro.

Raluca Mureșan, turistă: „Fenomenul a primit și un nume pe internet: „destination dupes”, adică „surorile” mai puțin cunoscute ale unor locuri populare. Și acestea arată bine, dar sunt mai puțin aglomerate și ceva mai accesibile.”

Cristina Pipiaș, reprezentantă a unei agenții de turism: „Avem solicitări și din perspectiva tarifului, dar și din perspectiva faptului că aceste destinații sunt mai puțin aglomerate. În loc să alegem Santorini sau Mykonos, două insule superbe, dar care sunt extrem de aglomerate și sunt și cele mai scumpe din Grecia, putem să mergem către Naxos sau către Paros, unde vom avea niște apusuri spectaculoase.”

Schimbarea vine și pe fondul exploziei turismului de după pandemie. Multe destinații au devenit virale pe internet și s-au trezit cu mai mulți oaspeți decât pot duce. În unele locuri există așa-numitele cozi pentru Instagram. Priviți aceste imagini surprinse la Como, în Italia.

Dan Petre, sociolog: „Nevoia de status. Vrei să arăți că ești o persoană importantă. Eu o încapsulez în expresia: dă-mi, Doamne, viața pe care pretind că o am pe Instagram. Sunt oameni care își cumpără ținute special pentru a-și putea face fotografii acolo unde se duc în vacanță.”

De altfel, fotografiile și videoclipurile de pe rețelele de socializare continuă să dicteze alegerile multor turiști. Succesul are însă și un preț. La Veneția, de exemplu, se discută despre creșterea taxei de acces pentru vizitatori până la 50 de euro, față de cinci sau 10 euro cât este în prezent, în funcție de zi.