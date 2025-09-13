Un control de rutină efectuat în Giurgiu la un autocar care venea din Turcia a dus la o descoperire surprinzătoare

Peste 3.000 de articole vestimentare contrafăcute, în valoare de aproximativ 350.000 lei, au fost descoperite într-un autocar pe ruta Turcia-Polonia, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

În urma controlului amănunţit asupra autocarului, poliţiştii din Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit 3.154 de articole vestimentare, susceptibile a fi contrafăcute, inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă sau autentificare, potrivit sursei citate.

„Bunurile, estimate la o valoare totală de aproximativ 347.300 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei” a precizat ITPF Giurgiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de „punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluţiile legale care se impun, a mai precizat sursa citată.

