Un control de rutină efectuat în Giurgiu la un autocar care venea din Turcia a dus la o descoperire surprinzătoare
Peste 3.000 de articole vestimentare contrafăcute, în valoare de aproximativ 350.000 lei, au fost descoperite într-un autocar pe ruta Turcia-Polonia, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.
În urma controlului amănunţit asupra autocarului, poliţiştii din Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit 3.154 de articole vestimentare, susceptibile a fi contrafăcute, inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă sau autentificare, potrivit sursei citate.
„Bunurile, estimate la o valoare totală de aproximativ 347.300 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei” a precizat ITPF Giurgiu.
Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de „punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluţiile legale care se impun, a mai precizat sursa citată.
Sursa: Agerpres
Etichete: Polonia, Turcia, giurgiu, autocar, politia de frontiera, haine contrafacute,
Dată publicare:
13-09-2025 15:43