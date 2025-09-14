Descoperire neașteptată într-un microbuz în Botoşani. Ce ascundea șoferul în mai multe piese de lego. FOTO

14-09-2025 | 12:27
piese lego
Shutterstock

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani au descoperit şi ridicat în vederea confiscării mai multe parfumuri, obiecte de îmbrăcăminte şi ţigarete, susceptibile a fi contrafăcute.

Mihaela Ivăncică

Valoarea acestora depășește 43.000 de lei, informează duminică IGPF.

De asemenea, în urma unei acţiuni desfăşurate în zona de competenţă, a fost ridicată şi predată organelor vamale o importantă cantitate de produse cosmetice.

În data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 20.00, o patrulă a poliţiei de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice în zona de competenţă, a oprit în trafic, pentru control, în localitatea de frontieră Pomârla, două microbuze cu remorcă, înmatriculate în Ucraina.

În primul microbuz, au fost găsite 80 de parfumuri şi mai multe articole vestimentare, toate purtând denumirea unor mărci protejate, susceptibile a fi contrafăcute. Tot aici au fost descoperite şi mai multe ţigarete ascunse printr-o metodă inedită: disimulate în piese de lego, ţigaretă cu ţigaretă. Bunurile, estimate la 43.000 lei, au fost ridicate, iar pe numele şoferului a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulaţie a produselor contrafăcute.

În al doilea microbuz, poliţiştii au găsit 4.590 sticle cu ojă gel, lămpi UV, accesorii pentru pile electrice, seruri şi creme cosmetice. Toate aceste produse au fost predate Direcţiei Regionale Vamale Iaşi, iar şoferii au fost amendaţi cu câte 8.000 lei fiecare. 

Sursa: Agerpres

