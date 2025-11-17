De la Focșani la Galați, pe drum expres. Într-un capăt începe proiectarea. În celălalt, UMB nu ține pasul cu întârzierile

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, că începe proiectarea unui nou drum expres, lung de 73,5 km, care va lega Focșani de Brăila.

E o veste bună, dar nu una care va schimba prea curând situația din trafic.

Aproape toate proiectele mari de infrastructură pornesc cu un anunț optimist. Iar, în acest moment, în etapa de proiectare se află deja zeci de drumuri expres.

Problema nu e numărul de proiecte în pregătire, ci faptul că nici pe cele aflate deja în execuție nu reușim să le finalizăm la timp.

