Organizatorii de la casa Henry Aldridge & Son descriu evenimentul drept o „ocazie unică în viață" pentru colecționari, informează DPA, preluat de Agerpres.

Obiectul, confecționat din pânză și prevăzut cu patru ochiuri de alamă intacte, păstrează plăcuța originală a bărcii de salvare sub forma unui steag al companiei White Star. A fost recuperată de pe una dintre cele 13 bărci care au transportat supraviețuitorii către nava SS Carpathia în dimineața de după naufragiu, la 14 aprilie 1912.

Perna a fost cumpărată inițial de TG Matthews, un importator de ceai din Brooklyn și prieten al lui Richard William Smith, pasager englez care s-a înecat în dezastru.

„Matthews a fost atât de afectat de cele întâmplate, încât a cumpărat perna" când a fost scoasă prima dată la vânzare de Meyer-Forest Corporation, a explicat licitatorul Andrew Aldridge. O declarație semnată de George Meyer confirmă că obiectul provine „din una dintre cele treisprezece bărci de salvare aduse de SS Carpathia, împreună cu supraviețuitorii norocoși".

Matthews a păstrat perna în birourile sale până în 1926, când i-a transmis-o nepotului, George Matthews Byers. Familia Byers a vândut-o în 1987, iar de atunci a mai avut doi proprietari. Actualul vânzător, care a preferat să rămână anonim, o scoate la licitație la Devizes, Wiltshire, însoțită de o bucată originală de frânghie de pe nava Titanic și de documente de autenticitate.