Deși pare o formulare modernă, originea ei este mult mai veche și are legătură cu sensul pe care îl avea odinioară cuvântul „basma” în viața de zi cu zi. Puțini știu însă de unde provine și cum a ajuns să aibă acest sens în limba română.

Ce înseamnă cu adevărat expresia „a scăpa basma curată”

Expresia „a scăpa basma curată” este folosită atunci când cineva reușește să iasă dintr-o situație complicată fără să fie pedepsit, acuzat sau tras la răspundere, conform DEX. Cu alte cuvinte, persoana respectivă „iese curată” dintr-o problemă, chiar dacă a fost implicată într-o încurcătură sau într-un conflict.

În vorbirea de zi cu zi, expresia apare foarte des atunci când cineva scapă fără consecințe. De exemplu, dacă o persoană este suspectată de ceva, dar până la final nu pățește nimic sau nu i se poate demonstra vina, oamenii spun că „a scăpat basma curată”. Imaginea din spatele expresiei este una simplă și foarte sugestivă.

„Basma” este baticul purtat odinioară foarte des, mai ales la sat. Iar ideea de „basma curată” trimite la ceva nepătat, fără urme, fără vină. Practic, expresia sugerează că persoana respectivă a ieșit din situație fără să rămână „pătată” de acuzații sau probleme. De aceea, expresia este apropiată de alte formulări precum „a ieși cu fața curată” sau „a scăpa cu bine”.

Originea expresiei

La început, cuvântul „basma” (venit din limba turcă) însemna o simplă bucată de pânză folosită ca batistă, pentru ștersul feței sau al transpirației. Mai târziu, a început să însemne și baticul de pus pe cap. În trecut, dacă aveai o basma murdară, însemna că ai făcut ceva greșit sau ai trecut printr-o situație neplăcută care a lăsat urme. În schimb, dacă basmaua rămânea curată, însemna că nu aveai nicio pată și nicio urmă care să te dea de gol. Așa a apărut sensul de astăzi: să scapi dintr-o încurcătură fără ca cineva să te poată învinovăți.

Cum a ajuns expresia să însemne „a scăpa nepedepsit”

Inițial, expresia arăta doar că o persoană este nevinovată, basmaua fără pete era simbolul unei reputații curate. În timp, sensul s-a schimbat: dacă la final reușești să pari „curat”, înseamnă că scapi și fără pedeapsă. Așa a ajuns expresia să însemne „a ieși dintr-o problemă fără consecințe”. Astăzi, când spunem „a scăpa basma curată”, ne gândim de cele mai multe ori la „a scăpa nepedepsit”. Totuși, în dicționare se păstrează sensul original, legat de nevinovăție: expresia este explicată prin cuvinte ca „învinuire” și „încurcătură”, iar unii specialiști subliniază că accentul cade pe a părea nevinovat, nu pe faptul că ai fi fost iertat oficial de o pedeapsă.

Exemple din viața de zi cu zi în care folosim expresia

· În familie sau în societate: „Ieri colegii l-au prins când fura, dar deși a mințit, a ieșit basma curată. Nimeni nu i-a spus adevărul tatălui său, așa că nu a pățit nimic.”

· La serviciu: „Contabila a făcut o greșeală de 1 leu în acte, dar șeful s-a prefăcut că nu vede. Practic, a scăpat basma curată, nu a fost certată absolut deloc.”

· În instituții publice (în presă): Uneori, titlurile din ziare sună așa: „X a scăpat basma curată”. Acest lucru arată că o persoană importantă și acuzată (cum ar fi un politician sau un funcționar public) nu a fost condamnată și nici pedepsită, deși acuzațiile împotriva ei erau foarte grave.

· În școli: Un elev care a fost prins când copia poate spune în glumă: „Uite, am scăpat basma curată, profesoara nu a observat că aveam o copiuță.”

· În situații obișnuite: Dacă termini cu bine o treabă dificilă, fără să dai greș, un prieten îți poate spune: „Felicitări, ai scăpat basma curată din problema aia!”, ceea ce înseamnă că ai scăpat fără să pățești ceva rău.

Exemplele oferite de site-urile de specialitate ne arată fraze pe care le auzim foarte des: „Ar face orice ca să iasă basma curată”, „Zâmbește ca să ieși basma curată dintr-o situație jenantă” sau „Colegii au făcut în așa fel încât l-au scos basma curată”. Aceste propoziții ne arată exact cum se folosește vorba în prezent: cineva se străduiește din răsputeri să pară nevinovat și să nu plătească pentru greșelile lui. În toate aceste exemple, rolul expresiei este de a arăta cum reușește cineva să scape neatins din situații pline de probleme.

Expresii similare din limba română cu origini vechi

În limba română există și alte expresii vechi, unele bazate pe povești populare, care au sensuri asemănătoare cu „basma curată”. Iată câteva exemple:

„A scăpa cu fața curată” - are un sens aproape identic (adică a ieși nevinovat dintr-o situație) și apare tot în dicționarele vechi. În DEX găsim explicația „a ieși (sau a scăpa) cu fața curată = a ieși necompromis dintr-o afacere”, ceea ce arată că vorba era folosită deja în popor și în cărți.

„A scăpa teafăr” - înseamnă să rămâi nevătămat. DEX-ul o explică așa: „A scăpa teafăr = a rămâne viu, a supraviețui unei primejdii”. Expresia vine din folclorul românesc (de exemplu, din poveștile lui Petre Ispirescu). Ea pune accentul pe salvarea dintr-un pericol grav și transmite aceeași idee: „a nu păți nimic rău”.

„A fi (sau a ajunge) la aman” - la început, însemna să ceri milă sau să plângi ca să fii iertat. Cuvântul „aman” vine din turca veche și înseamnă chiar „iertare”. În română, expresia „a te afla la aman” a ajuns să însemne că ești într-o mare încurcătură. Varianta „a ajunge la aman” înseamnă, la figurat, că ești presat și ai mare nevoie să fii cruțat. Este un turcism intrat în limbă în perioada bătăliilor medievale, la fel ca „basma”, și reprezintă o zicală foarte veche.

„A da cu oiștea-n gard” - înseamnă să dai greș total sau să faci o gafă foarte mare. Originea ei vine dintr-o legendă populară: se spune că un hoț de cai, fugărit de paznici, a intrat cu căruța direct într-un gard (oiștea fiind bara de lemn de la căruță), fiind astfel prins cu dovada furtișagului. Din această întâmplare a apărut vorba „a nimeri ca Ieremia cu oiștea-n gard”, care s-a scurtat în timp. La origine, zicala era mai lungă și făcea referire la un personaj istoric care a trecut printr-o situație jenantă.

„A da cu bâta-n baltă” - înseamnă exact același lucru: a face o gafă uriașă, a nimeri aiurea sau a strica ceva din neatenție. Chiar dacă nu are o poveste la fel de clară ca „oiștea-n gard”, este o expresie populară și foarte veche, însemnând un eșec major.