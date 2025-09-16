Victor Rebengiuc s-a retras în plină glorie, la 92 de ani. „Nu mă mai ridic la nivelul pretențiilor mele ca actor”

„Mă retrag în plină glorie, pentru că nu mă mai ridic la nivelul pretențiilor mele ca actor”, este mesajul lui Victor Rebengiuc, o legendă a teatrului și cinematografiei românești.

În vârstă de 92 de ani, acesta invocă starea fragilă de sănătate. Încheie așadar o carieră de peste șapte decenii, odată cu rolul din piesa „Tatăl'', pusă în scenă la Teatrul Bulandra.

Victor Rebengiuc: „După aproape 70 de ani de profesie pe scenă a venit momentul în care am simțit că trebuie să mă retrag și sunt și foarte în vârstă, puterile mele au scăzut. Deci nu mai corespund din punct de vedere valoric pretențiilor pe care le am de la prestațiile mele pe scenă. Așa că mă retrag în plină glorie. Publicului vreau să îi mulțumesc din suflet și sper că nu i-am dezamăgit de foarte multe ori”.

Victor Rebengiuc era marți acasă și a mărturisit corespondenților Știrilor PROTV că în perioada următoare vrea doar să se odihnească.

Pe scena teatrului Bulandra Victor Rebengiuc a scris ultimul capitol al unei cariere uriașe. Timp de trei ani a jucat de peste 100 de ori spectacolul Tatăl, fiecare reprezentație fiind răsplătită cu minute întregi de aplauze, sala plină până la refuz. Reprezentanții teatrului au transmis că spectacolul nu se va relua cu un alt actor, întrucât rolul lui Andre va rămâne pentru totdeauna legat de Victor Rebengiuc.

În ultimii ani Victor Rebengciuc a jucat și la Teatrul Național în spectacolul „Regele nu moare'' iar fotograful Florin Ghioca a realizat un album cu marele actor și cu soția sa Mariana Mihuț la repetiții dar și în culise.

Florin Ghioca: „Poza mea preferată este cea în care se sărută chiar înaintea unei reprezentații cu soția sa Mariana Mihuț. Să fim recunoscători că am avut ocazia să ne bucurăm de el pe scenă''.

Pe parcursul unui cariere spectaculoase Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler. Publicul își va rămâne veșnic recunoscător pentru rolurile uriașe din Moromeții, Pădurea Spânzuraților sau De ce trag clopotele, Mitică.

