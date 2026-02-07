Motivul real este unul la care puțini se gândesc. Află de ce nu există centură de siguranță în tren. Explicația surprinzătoare legată de siguranță, design și modul în care trenurile protejează pasagerii în timpul călătoriei.

Trenurile vs. alte mijloace de transport

Trenurile sunt considerate de mulți un mijloc de transport comod și sigur, iar asta ridică o întrebare firească: de ce nu au centuri de siguranță, așa cum au mașinile sau autocarele? Răspunsul nu are legătură cu vreo scăpare sau cu reguli mai relaxate, ci cu felul în care funcționează trenurile.

Pe șosea, mașinile pot frâna brusc, pot schimba direcția dintr-o clipă în alta sau pot fi implicate în coliziuni frontale. În astfel de situații, centura de siguranță chiar poate schimba viața. În schimb, trenurile se deplasează pe șine, foarte stabil, fără manevre bruște. Accidentele în care un tren se oprește instantaneu sau se lovește frontal sunt rare în comparație cu cele rutiere.

Și interiorul trenului este gândit diferit. Scaunele, spațiul dintre ele și mobilierul sunt proiectate astfel încât să absoarbă cât mai bine forțele în cazul unui impact sau al unei deraieri. În plus, într-un tren circulă atât pasageri care stau pe scaune, cât și oameni care stau în picioare. Dacă ar exista centuri, cei care nu le-ar folosi ar deveni periculoși pentru ceilalți, fiind proiectați prin vagon în caz de accident. Analizele au arătat că, în acest tip de transport, centurile ar putea crea mai multe riscuri decât ar elimina.

Un alt aspect important este că trenurile sunt deja printre cele mai sigure mijloace de transport. Au mult mai puține accidente decât mașinile, iar situațiile în care o centură ar face diferența sunt extrem de rare.

Statistici despre accidente feroviare comparativ cu accidentele rutiere

În Uniunea Europeană, siguranța rutieră rămâne o provocare majoră, chiar dacă cifrele arată o ușoară îmbunătățire. În 2024, aproximativ 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, o cifră în scădere față de 2023 când bilanțul fusese de circa 20.400 de decese, echivalentul a aproximativ 46 de victime la un milion de locuitori. La scară globală, Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente rutiere, cifră care confirmă faptul că traficul rutier este în continuare una dintre cele mai mari surse de risc pentru populație, potrivit cifrelor furnizate de Eurostat.

Prin comparație, transportul feroviar din UE este mult mai sigur. În 2024, accidentele de tren au provocat aproximativ 750 de decese, în scădere față de anul anterior. În 2023, în blocul comunitar au fost raportate peste 1.500 de accidente feroviare semnificative, soldate cu 841 de morți și 569 de răniți grav. Chiar și așa, statisticile arată constant că riscul de deces pentru un pasager aflat într-un tren este mult mai mic decât pentru un pasager aflat în trafic rutier.

Datele analizate pe mai mulți ani confirmă această diferență uriașă de risc. În Europa, probabilitatea de a muri într-un accident feroviar este de zeci de ori mai redusă decât în cazul unei călătorii cu mașina. Unele studii estimează chiar că riscul pe șosea poate fi de peste 50 de ori mai mare decât cel din transportul feroviar.

De ce centurile de siguranță nu sunt folosite în tren

Studiile care au analizat ce s-ar întâmpla dacă trenurile ar avea centuri de siguranță au ajuns la aceeași concluzie: dezavantajele ar fi mai mari decât beneficiile. În primul rând, cercetătorii au observat că riscurile din transportul feroviar sunt atât de mici, încât instalarea centurilor nu ar aduce un câștig real de siguranță. Accidentele grave există, iar exemple precum deraierea trenului din Philadelphia, în 2015, sunt tragice, dar extrem de rare.

Statisticile arată clar diferența dintre transportul rutier și cel public. Numărul deceselor provocate de accidente rutiere este de aproximativ zece ori mai mare decât cel din transportul public, adică cel în care sunt incluse trenuri, autobuze, tramvaie și metrouri. Iar contrastul este și mai puternic când vine vorba de răniți: în 2023, în SUA au fost raportate peste 6500 de răniți în incidente feroviare, în timp ce accidentele rutiere au produs peste 2,4 milioane de victime. În acest context, experții în siguranță spun că centurile de siguranță din trenuri nu ar adăuga un nivel de protecție semnificativ.

Mai există și problema practică. Cea mai simplă variantă, centura în două puncte, ca în avion, nu ar proteja suficient pasagerii din tren, care se pot mișca lateral, înainte și înapoi în caz de impact. Centura în trei puncte, cea folosită în mașini, ar fi mai eficientă, dar nu poate fi montată pe scaunele actuale. Pentru a o instala, ar trebui schimbat întreg interiorul vagonului, ceea ce ar însemna costuri uriașe și lucrări complicate, scrie Mentalfloss.com.

La toate acestea se adaugă și modul în care sunt folosite trenurile. Multe garnituri sunt proiectate cu spații pentru pasageri în picioare, ceea ce face imposibilă montarea unei centuri pentru fiecare persoană fără a reduce drastic capacitatea trenului. Iar chiar dacă ar exista centuri peste tot, nu există o metodă simplă de a-i obliga pe pasageri să le folosească. În plus, ar apărea întârzieri la fiecare oprire, pentru că oamenii ar avea nevoie de timp să se dezlege.

Un alt motiv pentru care trenurile nu au centuri de siguranță ține de faptul că, în anumite situații, acestea ar putea chiar să crească riscul pentru pasageri. Un raport al Consiliului de Cercetare în Transporturi din SUA avertiza încă din 2007 că, dacă vagoanele ar fi dotate cu scaune și centuri mai rigide, pasagerii care nu le poartă ar putea deveni „proiectile” în caz de impact, lovindu-se de scaunele din față sau de alți călători. Concluzii similare au fost formulate și în Marea Britanie: scaunele întărite și centurile i-ar proteja doar pe cei care le folosesc, dar ar crește riscul pentru cei care nu o fac.

Experții spun că există metode mult mai eficiente de a crește siguranța în trenuri decât montarea centurilor. În loc să se concentreze pe interiorul vagoanelor, companiile feroviare și autoritățile sunt încurajate să investească în tehnologii care previn accidentele înainte să se întâmple. Printre acestea se numără sisteme automate precum Controlul Pozitiv al Trenurilor sau detectarea avansată a obstacolelor, care monitorizează permanent traficul și starea căii ferate.

Cine a inventat centura de siguranță și de ce este importantă

Evoluția centurii de siguranță este una dintre cele mai importante povești din istoria siguranței rutiere, iar invenția ei nu aparține unei singure persoane. Totul pornește de la dorința de a-i proteja pe oameni în momente critice și continuă cu o serie de inovații care, în timp, au salvat milioane de vieți. Primele idei apar încă din secolul al XIX-lea, când inginerul englez George Cayley a creat un fel de ham pentru a-și ține pilotul în planor. Aparatele de zbor erau fragile, iar aterizările dificile, așa că sistemul avea rolul de a împiedica pilotul să cadă. Nu era o centură în sensul modern, dar era începutul conceptului.

Primul brevet care seamănă cu o centură de siguranță apare în 1885, în SUA. Inventatorul Edward J. Claghorn a creat un dispozitiv menit să îi fixeze pe turiști în taxiurile din New York, pentru a preveni căderile în timpul deplasării. Pe măsură ce automobilele au devenit tot mai rapide în prima jumătate a secolului XX, medicii au început să tragă semnale de alarmă privind rănile grave din accidente. Așa apar, în anii 1930 și 1940, primele centuri simple, prinse doar în jurul taliei. Piloții de curse auto le adoptă rapid, pentru că îi ajutau să rămână în scaun la viteze mari.

Momentul decisiv vine în 1959, când inginerul suedez Nils Bohlin, angajat la Volvo, creează centura de siguranță în trei puncte, modelul pe care îl folosim și astăzi. Sistemul combină o curea peste umăr cu una în jurul șoldului, distribuind forțele unui impact în zonele cele mai rezistente ale corpului. Volvo a luat atunci o decizie rară: a oferit brevetul gratuit tuturor producătorilor auto, pentru ca tehnologia să fie adoptată cât mai rapid, conform Volvogroup.com. Se estimează că invenția lui Bohlin a salvat peste un milion de vieți în întreaga lume.

Importanța centurii de siguranță este clară. În momentul unui impact sau al unei frânări bruște, corpul pasagerului continuă să se miște înainte din inerție. Fără centură, persoana poate fi aruncată în volan, în parbriz sau în alte elemente ale mașinii, ceea ce duce adesea la răni grave sau fatale. Cu centura fixată corect, forțele sunt preluate de zonele cele mai stabile ale corpului, iar șansele de supraviețuire cresc considerabil. De aceea, în aproape toate țările, purtarea centurii este obligatorie și rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție în trafic.

