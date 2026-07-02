Unii consideră că oprirea aerului condiționat pentru câteva ore reduce consumul de energie și costurile. Alții susțin că este mai eficient ca aparatul să funcționeze permanent, evitând astfel efortul de a răci rapid locuința după ce aceasta s-a încălzit pe parcursul zilei.

Potrivit specialiștilor, ambele variante au avantaje și dezavantaje, însă reglarea termostatului la o temperatură mai ridicată atunci când nu este nimeni acasă reprezintă cel mai bun compromis între economie, confort și controlul umidității, relatează AP.

Oprirea aparatului poate economisi energie, dar are și riscuri

Specialiștii spun că oprirea aerului condiționat pentru mai multe ore poate reduce consumul de energie și factura la electricitate comparativ cu funcționarea continuă. Totuși, în zonele cu umiditate ridicată, această practică poate favoriza apariția mucegaiului, deoarece aerul condiționat contribuie și la eliminarea umidității din locuință.

În plus, pornirea repetată a aparatului după perioade lungi de inactivitate poate duce la o uzură mai accentuată și la reparații mai frecvente.

Potrivit Departamentului pentru Energie al SUA, creșterea temperaturii setate cu 4-6 grade Celsius timp de aproximativ opt ore pe zi poate reduce cu până la 10% costurile anuale cu răcirea și încălzirea.

Elizabeth Hewitt, profesoară la Universitatea Stony Brook, spune că nu are rost să oprești aerul condiționat dacă pleci doar 15-20 de minute, însă dacă lipsești aproximativ opt ore, de exemplu pe durata programului de lucru, vei economisi mai mult dacă ridici temperatura sau, în anumite condiții, oprești aparatul.

Economiile depind și de modul în care este construită casa. Locuințele din beton sau cărămidă păstrează răcoarea mai mult timp, în timp ce cele vechi și slab izolate se încălzesc rapid.

Termostatele inteligente pot reduce factura

Și tipul instalației de aer condiționat influențează consumul. Unitățile montate în fereastră sunt, în general, mai puțin eficiente decât sistemele centrale, deoarece permit mai ușor pătrunderea aerului cald din exterior.

Experții recomandă și utilizarea termostatelor inteligente, care detectează când locuința este goală și modifică automat temperatura, revenind la un nivel confortabil înainte ca proprietarii să ajungă acasă. Instalarea unui astfel de dispozitiv poate aduce economii de aproximativ 10%.

Cum poți răcori locuința fără aer condiționat

Specialiștii recomandă și câteva măsuri simple pentru a menține casa răcoroasă:

deschiderea ferestrelor pe timpul nopții, când temperaturile sunt mai scăzute;

închiderea jaluzelelor sau a draperiilor în timpul zilei pentru a bloca lumina directă a soarelui;

folosirea jaluzelelor reflectorizante sau a foliilor pentru geamuri, care reduc încălzirea încăperilor.

Aceste soluții pot scădea temperatura din locuință cu câteva grade și pot reduce necesitatea utilizării intensive a aerului condiționat.