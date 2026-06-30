Deși strategia lui Dean Cooper este una neobișnuită, aceasta pare să funcționeze pentru el. „Dacă nu vrei să îți fie cald în seara asta, folosește acest truc simplu cu o pilotă și un ventilator pentru a-ți răcori camera în care dormi”, a spus el într-un clip pe TikTok, scrie Mirror.

„Indiferent cum e vremea afară, îți poți crea o mică peșteră perfectă, liniștită și răcoroasă în care să dormi peste noapte.”

De ce ai nevoie

Mai întâi, Dean a pornit ventilatorul, așezat pe o comodă lângă pat. Apoi a luat o husă de pilotă goală și a orientat deschiderea către ventilator, lăsând-o să se umple cu aer. Pe măsură ce aerul rece circula în interior, Dean a intrat în ea, creând un fel de „cocon” în jurul corpului.

„Cred că am construit accidental un sistem de aer condiționat pentru oamenii care nu au aer condiționat”, a spus el.

Bărbatul a continuat: „Devii practic un balon uriaș, dar rămâne deschis cât ești înăuntru - iar dacă nu, poți folosi un băț sau coada unei mături ca să îl fixezi în fața ventilatorului.”

Referindu-se la circulația aerului, Dean a explicat că aceasta este „circulară”, ceea ce îi permite să stea într-un „curent constant de aer proaspăt”.

„Ajungi într-un fel de tunel de răcire, cu aer care circulă peste tot în jurul tău. E ridicol. Arată ridicol. Dar când afară e caniculă, nu-mi pasă. Și dacă ai probleme cu inima, cu tensiunea sau pur și simplu te topești în saltea în noaptea asta, încearcă.”

În plus, Dean a spus că și copiii se distrează în timpul zilei, sub supraveghere, și că structura rămâne montată peste noapte până când te ridici și oprești ventilatorul.

El a concluzionat: „Pentru mine, asta e o metodă bună de a mă asigura că, pe timp de caniculă, nu am probleme cu somnul.”

În comentarii, un utilizator TikTok a avertizat: „Idee genială, dar nu ar trebui să dormi cu un ventilator îndreptat direct spre tine, poate provoca oboseală musculară. Totuși, îmi place ideea.”