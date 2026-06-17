Spre deosebire de multe alte alimente, cârnații și burgerii nu absorb aroma afumată și delicioasă a grătarului pe care o caută atât de mulți, potrivit Daily Mail.

Cel puțin asta este opinia lui Chris Archer, chef-șef la restaurantul cu stea Michelin Pentonbridge Inn, situat la granița dintre Anglia și Scoția, în Cumbria.

„Ca și copil din clasa muncitoare din Yorkshire, când mă gândeam la grătar, mă gândeam la cârnați și burgeri. Cel puțin așa era înainte să cresc, să devin bucătar și să evoluez”, a declarat el pentru Daily Mail.

„Gătitul pe cărbuni este la modă în restaurante acum, dar când vine vorba de un grătar cu prietenii în curte, păstrați lucrurile simple. Și lăsați clasicii trecutului în trecut: fără burgeri, fără cârnați din supermarket, fără frigărui.”, a mai precizat el.

Și nu se oprește aici. Alte alimente surprinzătoare pe care Archer le descurajează la grătar includ brisket-ul (pieptul de vită), burta de porc sau alte bucăți mari de carne.

„Poate vezi BBQ american și te gândești: «Pun un brisket sau o bucată de porc la grătar», dar acesta este un stil complet diferit de gătit față de grătarul obișnuit de acasă. Aici ar trebui să gătești rapid, la foc iute.”, a mai spus bucătarul.

Bucățile mari, însă, se pot arde înainte ca interiorul să fie gătit, motiv pentru care este recomandată o metodă de gătire lentă.

„De asemenea, aș evita orice este prea gras. Când prea multă grăsime picură pe cărbuni, aceștia se aprind și mâncarea va avea gust de benzină....Sucurile care ating jarul creează aroma specifică de BBQ, nu grăsimea. Păstrați bucățile grase pentru gătitul în interior.”, a mai declarat bucătarul pentru Daily Mail.

Chef-ul cu stea Michelin a adăugat pe listă și peștele delicat.

Alimentele care „se sfărâmă”, de evitat

El a mai precizat că trebuie evitate și alimentele care „se sfărâmă”, inclusiv limba-de-mare, cambulă și pisica de mare.

„Marinadele dulci sau picante se pot arde și pot deveni amare înainte ca mâncarea să fie gătită complet”, a explicat el.

Jake Normal, chef-șef la Updown Farmhouse, a fost de acord, spunând: „De multe ori, marinada dulce și lipicioasă se arde mai repede decât se gătește carnea.”, a declarat acesta.

„Rezultatul este situația aceea de tip ‘ars la exterior, crud la interior’, pe care vrem cu toții să o evităm.”, a mai precizat bucătarul.

Dar, deși cârnații nu sunt recomandați, există multe preparate care ies excelent pe grătar.

„Preferatele mele absolute pentru un grătar în curte sunt: creveți mari, tăiați pe lung, unși cu ulei sau unt aromat și gătiți cu partea din coajă în jos, pentru a proteja carnea de uscare.”, a declarat Archer.

„Ideal este să ții capacul închis pentru a obține o aromă afumată delicioasă. Când untul începe să clocotească, stoarce puțin suc de lămâie și servește.”, a mai precizat el.

„Friptura este regele.”, a mai spus chef-ul.

„Aș alege un Denver steak și l-aș găti când cărbunii sunt la cea mai mare temperatură. Are multă aromă, suficientă grăsime pentru a rămâne suculent și rezistă bine la o crustă intensă. Se servește în sânge.”, a precizat bucătarul.

„Dacă îți plac frigăruile și eu îți spun să nu le faci la grătar, te înțeleg. Uneori nu există înlocuitor pentru carne pe băț...Din acest motiv, fac o excepție pentru satay autentic ( frigărui tradiționale asiatice). Sunt ideale pentru că nu sunt grase, sunt marinate dinainte, iar bucățile sunt suficient de mici încât se gătesc aproape instant. Nu uita de sosul de arahide. Pentru mine, aroma afumată de la cărbuni nu este singurul avantaj al unui grătar acasă. Căldura intensă este excelentă și pentru legume și ajută la salate proaspete și vibrante. Îmi place să iau vinete mici, cu coajă subțire, să le ung cu ulei și sare, să le învelesc în folie și să le pun pe grătar. În cinci minute se înmoaie fără să devină terci. Le scot din folie, le tai grosier și le amestec într-o salată cu frunze verzi sau cu cușcuș. Sunt delicioase și în iaurt, ca un dip rustic.”, a mai precizat el.

Alte sugestii de la chefi includ ciuperci și ananas presărat ușor cu zahăr și mentă proaspătă.