Tendința se vede și în România, unde marile magazine raportează o cerere în creștere pentru astfel de produse.

Printre rafturile magazinelor, îi găsim pe cei care caută soluții de depozitare astfel încât să elibereze cât mai mult spațiu în locuință.

Femeie: „La haine! Hainele sunt cea mai mare problemă!”

Femeie: „Am pus separatoare în camera copilului, la jucării, la haine.”

Potrivit celor mai recente date Eurostat, România se află în topul țărilor cu cele mai înghesuite locuințe. Iar pe măsură ce apartamentele devin mai mici, apare nevoia de a câștiga spațiu.

Cutiile de depozitare din plastic, material textil ori bambus, organizatoarele pentru dulapuri și separatoarele pentru sertare sunt cele mai căutate.

Karoly Kovacs, reprezentant magazin de amenajări și mobilier: „În ultima perioadă au crescut cererile pe produsele de depozitare. Clienții vor să își maximizeze spațiul, sunt camere mici în care își doresc să depoziteze multe lucruri, unele să fie vizibile, altele ascunse în anumite spații.”

Specialiștii în design interior spun că pentru mulți, una dintre cele mai mari provocări a devenit organizarea bucătăriei.

Simina Cheteleș, designer interior: „Acum toate spațiile sunt aranjate open-space, un spațiu care trebuie să fie mult mai bine organizat. Atunci când gătești, trebuie să ai lucrurile principale la îndemână.”

Există soluții și pentru dulapurile cu haine: cutii, rafturi și sertare aranjate pe categorii.

Adam Samuel, reprezentant magazin bricolaj: „Au crescut cererile pentru cele de haine cu fermoar, spațiu simplu de depozitare, compartimentare pentru șosete, pentru lenjerii, pentru hol.”

La nivel global, piața produselor pentru organizare a ajuns la peste 13 miliarde de dolari anul trecut și este estimată să depășească 20 de miliarde de dolari până în 2033.