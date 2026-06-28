Surpriza serii a fost o trambulină cu corzi elastice, pentru amatorii de adrenalină.

A fost, de departe, cea mai aglomerată noapte din acest final de săptămână, la „Nostalgia”. Oamenii abia au avut loc pe ringul de dans din fața scenei. Unii au venit să se distreze după o săptămână de muncă. Alții au vrut să uite, pentru o seară, de examenul de bacalaureat, care bate la ușă.

Fată: „Avem bacul luni, dar am venit să ne relaxăm. Am învățat toate operele, știm tot.”

Fată: „Trebuie echilibru între distracție și învățat.”

Femeie: „Super.”

Reporter: „Prima dată la Nostalgia?”

Femeie: „Nuuu. E atmosfera frumoasă și e distracție. Muzică veche cu care am copilărit.”

La fiecare dintre cele cinci scene s-au auzit genuri diferite de muzică – pentru toate gusturile.

Fată: „Prefer muzica mai de nișă și prietenele mele m-au atras aici.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Surpriza serii este acest leagăn. Petrecăreții au avut nevoie doar de puțin curaj ca să se urce în el. Iar după ce au făcut-o, nu au regretat deloc.”

Fată: „Foarte, foarte, foarte fain. A fost prima experiență de genul și mi-a plăcut foarte mult, până la lacrimi.

Reporter: „Nu ți-a fost frică? Nu a trebuit să te gândești de două ori?”

Fată: „Nu, nici măcar o dată.”

Fată: „Super. Știam de când am venit că vreau să fac asta. Îți dă un pic de adrenalină și mai ieși din starea aia de mulțime.

Reporter: „Gol în stomac?”

Fată: „Un pic.”

Alții s-au mulțumit cu bucuria de a-și aminti de adolescență sau copilărie. Și au făcut o oprire la telefonul cu disc.

Fată: „Îmi amintesc că rămâneam singură acasă și eu încă nu aveam telefon la vremea aceea și aveam un telefon fix și îmi spunea mama să nu răspund nimănui la ușă și, dacă se întâmpla ceva, să o sun pe tel ăla și îmi scriam pe mână nr de telefon.”

Pentru nostalgici, distracția se încheie diseară.