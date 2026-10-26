Europenii nu mai montează panouri solare doar pe acoperișuri, ci încep să valorifice orice suprafață expusă la soare, transformând inclusiv aleile și terasele în surse de electricitate.

Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial, au dus la scumpirea puternică a petrolului și a gazelor, aminteşte Euronews.

Energia solară a adus Uniunii Europene economii de 40 de miliarde de euro din importurile de gaze de la începutul conflictului, însă facturile ridicate îi determină pe tot mai mulți europeni să caute alternative.

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