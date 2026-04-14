Astfel, dau doar banii în plic nu și pe haine, transport, și, în unele cazuri, cazare. Cei care organizează astfel de evenimente, confirmă că și mirii au nevoie de un buget mare.

Naty are programată nunta pe 2 mai și a invitat la petrecere în jur de 100 de perechi.

Naty, viitoare mireasă: „20% din cei invitați o să aducă plicul.”

Se întâmplă ca o parte dintre invitați să aibă și alte angajamente. De pildă, acest tânăr ar trebui să ajungă la trei petreceri. Spune că la cel puțîn una nu vă merge și că vă trimite doar darul.

Sergiu: „Este destul de costistor să participi la toate nunțile. Meniul la restaurant a crescut foarte mult și nu mai poți să mergi cu aceeași sumă cu care mergeai acum 2-3 ani. O nuntă începe de la minim 1.500-2.000 de lei”.

Diana are nunta în august, dar până atunci ar trebui să ajungă și ea la alte evenimente de acest fel.

Diana Ugocian, viitoare mireasă: „În jur de 10 nunți. Părinții ne ajută foarte mult legat de evenimente. În mod normal începe de la 1.500 lei fiecare."

Și nu doar pentru nunți se împart invitații.

Costina: „Până acum avem patru nunți și două botezuri anunțate. O să trimitem plicuri sau ne vor ajuta părinții”.

Cei care nu știu cât ar trebui să pună în plic, pot face un calcul online. Trebuie doar să menționeze localitatea în care are loc nunta, localul, și gradul de rudenie cu mirii. Dacă este organizată în București, iar unul dintre partenerii din cuplu este rudă cu tinerii căsătoriți, darul sugerat poate fi de 2.500 de lei. Suma scade cu 3 - 400 de lei dacă evenimentul este organizat într-un alt oraș mare. Și ajunge sub 2.000 de lei într-o localitate mai mică.

Potrivit organizatorilor de evenimente nu doar invitații sunt mai chibzuiți, ci și mirii.

Dan Hedeșiu, organizator nunți: „Așteaptă și confirmările invitaților pentru a vedea exact cât de mult se pot întinde. Pe partea de entertainment cântăreți cunoscuți, încă mai așteaptă și încă se gândesc cum vor gestiona bugetul.”

Cheltuielile mirilor au crescut, în medie, cu 20 de procente față de anul trecut.