Cum își pregătesc românii bunătățile pentru masa de Crăciun. Competiția se dă între afumătorile tradiționale și cele moderne

Slăninuța, cârnații, bine condimentați, mușchiulețul fraged și jambonul încep să capete arome acasă, în afumători moderne, ușor de montat.

Iar cererile pentru aceste instalații sunt în creștere. Cu ajutorul lor, oamenii își pregătesc singuri bunătățile de Crăciun. În același timp, și vechile afumători sunt pline în aceste zile.

Anul acesta Ovidiu Negrea s-a hotărât să-și pregătească singur carnea și a montat o afumătoare electrică, modernă.

Fumul este obținut cu ajutorul rumegușului de esență de fag. Pentru o aromă desăvârșită, a făcut o investiție de 1.500 de euro.

Ovidiu Negrea, proprietar afumătoare: "Putem face fum într-un mod controlat, avem partea de fum cu rumeguș, dar care trece printr-un filtru, partea din interior este din inox. Avem rețete, doar stabilim rețeta și ea funcționează la temperaturile necesare."

Pe platformele online, oferta s-a diversificat, iar cererea este în creștere. Prețurile pleacă de la 100 de euro pentru afumătorile mai mici, care pot fi montate rapid.

Alina Maxim, manager marketing platformă online:

"Cele mai căutate modele sunt modelele din tablă zincată, sunt și cele mai accesibile ca și preț. Cererea din piață este undeva la 30%."

Și micii producători s-au adaptat și folosesc afumători mai mici, numite și celule de fum. Temperatura este controlată.

Alexandru Muntean, proprietarul unei fabrici de mezeluri:

"Se caută produsele afumate: cârnații, afumăturile, produsele tradiționale în special."

Tot într-o celulă de fum capătă gust cinci sortimente de brânzeturi în această fabrică din Colțești.

În schimb, prin sate se simte și mirosul de odinioară, iar slănina și cârnații capătă gust după metode tradiționale.

Ioan Miclea, gospodar: "La fum am pus ciolanele, am pus spinarea, cam două zile jumătate, trei, cam așa. Cam cinci-șase ore pe zi."

Cele mai căutate sunt afumătorile de tablă zincată sau inox, care permit procesarea la cald și la rece a produselor din carne, pește și brânzeturi.

