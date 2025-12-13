Cum își pregătesc românii bunătățile pentru masa de Crăciun. Competiția se dă între afumătorile tradiționale și cele moderne

Stiri Diverse
13-12-2025 | 19:39
×
Codul embed a fost copiat

Slăninuța, cârnații, bine condimentați, mușchiulețul fraged și jambonul încep să capete arome acasă, în afumători moderne, ușor de montat.

autor
Gina Obrejan

Iar cererile pentru aceste instalații sunt în creștere. Cu ajutorul lor, oamenii își pregătesc singuri bunătățile de Crăciun. În același timp, și vechile afumători sunt pline în aceste zile.

Anul acesta Ovidiu Negrea s-a hotărât să-și pregătească singur carnea și a montat o afumătoare electrică, modernă.

Fumul este obținut cu ajutorul rumegușului de esență de fag. Pentru o aromă desăvârșită, a făcut o investiție de 1.500 de euro.

Ovidiu Negrea, proprietar afumătoare: "Putem face fum într-un mod controlat, avem partea de fum cu rumeguș, dar care trece printr-un filtru, partea din interior este din inox. Avem rețete, doar stabilim rețeta și ea funcționează la temperaturile necesare."

Citește și
vremea de Craciun
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile

Pe platformele online, oferta s-a diversificat, iar cererea este în creștere. Prețurile pleacă de la 100 de euro pentru afumătorile mai mici, care pot fi montate rapid.

Alina Maxim, manager marketing platformă online:
"Cele mai căutate modele sunt modelele din tablă zincată, sunt și cele mai accesibile ca și preț. Cererea din piață este undeva la 30%."

Și micii producători s-au adaptat și folosesc afumători mai mici, numite și celule de fum. Temperatura este controlată.

Alexandru Muntean, proprietarul unei fabrici de mezeluri:
"Se caută produsele afumate: cârnații, afumăturile, produsele tradiționale în special."

Tot într-o celulă de fum capătă gust cinci sortimente de brânzeturi în această fabrică din Colțești.

În schimb, prin sate se simte și mirosul de odinioară, iar slănina și cârnații capătă gust după metode tradiționale.

Ioan Miclea, gospodar: "La fum am pus ciolanele, am pus spinarea, cam două zile jumătate, trei, cam așa. Cam cinci-șase ore pe zi."

Cele mai căutate sunt afumătorile de tablă zincată sau inox, care permit procesarea la cald și la rece a produselor din carne, pește și brânzeturi.

Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, craciun, afumătoare,

Dată publicare: 13-12-2025 19:12

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Când este Ignatul. Tradiții și obiceiuri în ziua în care sunt sacrificați porcii de Crăciun
Stiri Diverse
Când este Ignatul. Tradiții și obiceiuri în ziua în care sunt sacrificați porcii de Crăciun

Ignatul marchează începutul pregătirilor tradiționale de Crăciun, fiind ziua în care sunt sacrificați porcii conform obiceiurilor românești.

Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile
Stiri actuale
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile

Zăpada se lasă așteptată în luna decembrie, iar meteorologii spun că sunt șanse mici să ningă de Crăciun, chiar și la munte. De sărbători ne putem aștepta la temperaturi care pot urca până la 15 grade Celsius. Acum au răsărit florile la munte.

Recomandări
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă
Stiri actuale
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

Crește valul de revoltă după dezvăluirile magistraților despre sistemul de justiție.

Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm
Stiri actuale
Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm

Continuă ancheta la Cluj după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Sâmbătă, încă două femei venite tot din Asia au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase. Medicii au decis că le vor ține sub supraveghere.

Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE
Stiri externe
Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE

Peste un milion de locuințe au rămas fără electricitate în Ucraina, după un nou val de atacuri rusești lansate peste noapte, care au lovit infrastructura energetică și industrială din cinci regiuni ale țării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Decembrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E31

22:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28