Cercetătorii sunt de părere că ritmul anumitor melodii ne ajută să ne concentrăm mai bine.

Iar studenții spun că muzica îi ajută să scape de stres în sesiune, dar și să își amintească în timpul examenelor anumite subiecte pe care le asociază cu melodiile.

Pentru mulți tineri, muzica nu înseamnă doar distracție, ci și un sprijin pentru învățare.

De exemplu, serenada nr. 13 a lui Mozart, „Eine kleine Nachtmusik”, aduce o stare de calm și îi ajută să se concentreze.

În această școală din Constanța, elevii au descoperit că matematica devine mult mai ușoară pe acorduri de jazz.

Cosmin Badea, profesor: „Le crește concentrarea și atenția, este o lecție mult mai atractivă.”

Și pe acești studenți la Jurnalism, de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, profesorii i-au îndemnat să asculte muzică în timp ce învață pentru examen.

Natalia Ștefan, studentă: „La examen, dacă mă gândesc la acea melodie, mă ajută să-mi amintesc anumite aspecte din lecție.”

Briana Voicu, studentă: „De multe ori, atunci când învăț, asociez cu o parte din piesa pe care o ascult.”

Pentru lectură, cea mai potrivită este muzica ambientală.

Adrian Preda, compozitor la Facultatea de Arte din Constanța, studiază felul în care muzica îi ajută pe copii și tineri să învețe mai ușor.

Adrian Preda, compozitor: „Muzica poate fi ca un exercițiu de încălzire a creierului.”

Cercetătorii spun că, atunci când ritmul muzicii este lent, creierul se relaxează și absoarbe mult mai ușor informația.

Cristina Gemănaru, psihoterapeut: „Face persoana respectivă să se detașeze de stimulii externi și să crească acest focus al atenției.”

Laurențiu Duță, compozitor și interpret: „Muzica ne poate ajuta să fim mai productivi.”

În schimb, melodiile cu versuri și ritm alert distrag mai degrabă atenția.