„Infractorul cibernetic selecta opțiunea de plată prin intermediul unei renumite platforme internaționale de plăți online, apoi modifica procesul de validare a tranzacției, reușind să determine sistemul să autorizeze operațiunea după ce achita numai un cent", au explicat reprezentanții Poliției Naționale Spaniolă, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Tânărul hacker a fost prins în flagrant într-un hotel de lux din Madrid, unde avea o rezervare de 4.000 de euro pentru patru nopți, pentru care plătise de 10.000 de ori mai puțin. El se cazase repetat în același hotel, provocând „un prejudiciu economic de peste 20.000 de euro", și consuma produse din minibar fără să le achite.

„Este prima dată când a fost detectat acest mod de operare", a precizat poliția. Ancheta a pornit de la o plângere depusă pe 2 februarie de o agenție de rezervări. Pe site, tranzacția apărea corect înregistrată, „în timp ce, în realitate, plata efectivă efectuată era de doar un cent". Neregula a fost descoperită abia câteva zile mai târziu, când platforma de plăți a virat companiei prejudiciate suma reală, adică un cent per rezervare.