Piața muncii penalizează lipsa de experiență a tinerilor. România, pe podiumul negativ al UE. „Nu prea ai opțiuni”

Viitorul României nu sună grozav. Țara noastră este printre ultimele din Uniunea Europeană la rata de angajare a tinerilor sub 25 de ani.

autor
Georgiana Pocol

Potrivit specialiștilor, deși aceștia aplică în număr mare pentru diverse posturi, angajatorii preferă candidații mai în vârstă. Asta pentru că sunt considerați mai consecvenți, având rate, copii și mai puțină disponibilitate de a-și schimba locul de muncă.

Astfel, rata șomajului în rândul tinerilor se apropie de 25%. Iar mulți dintre cei aflați la început de drum fac și greșeli încă din etapa de aplicare.

Specialiștii spun că o problemă majoră este faptul că mulți tineri aplică simultan pentru foarte multe posturi. Astfel, șansele de a fi selectați scad. În plus, cerințele angajatorilor merg în altă direcție.

Ana Călugăru, platformă de joburi: „În prima săptămână din septembrie am înregistrat aproximativ 30.000 de aplicări din partea candidaților care au între 18 și 24 de ani. Traversăm o perioadă în care angajatorii caută candidați foarte stabili și, din acest motiv, se uită mai degrabă la cei care au o maturitate profesională, dar și de viață. Chiar și pentru un job entry-level, șansele tinerilor scad.”

Citește și
elevi, hol, liceu
Statul promite un ghid pentru prevenirea consumului de droguri în școli. Un tânăr din 10 din România a încercat narcotice

Sstudent conservator: „Cum e oferta de joburi în domeniul meu? Oribilă. Nu prea ai opțiuni decât dacă ai pile. Nu prea acceptă potențial, acceptă doar rezultate pe termen scurt sau foarte multă experiență.”

Absolvent: „Momentan nu știu, abia am terminat și am nevoie de un master pentru autorizare, ca să pot fi dietetician. Dar oferta de joburi nu prea există.”

Tânăr aflat în căutarea unui loc de muncă: Se caută foarte mult oameni cu experiență, dar și cu foarte multă voință de a munci.”

În lipsa de opțiuni, mulți tineri ajung să se înscrie la șomaj și să urmeze cursurile de formare profesională oferite de stat, sperând că așa își vor spori șansele.

În primele șapte luni din 2025, aproape 600 de tineri sub 25 de ani au participat la cursurile de formare profesională organizate de ANOFM.

Cei mai mulți au fost interesați de resurse umane, securitate informatică sau domeniul alimentar. Cu toate acestea, România are încă un procent mare de tineri care nu lucrează. La nivelul Uniunii Europene, suntem pe locul 3, cu 10 procente peste media europeană.

