Măcelarii, la mare căutare în țară și peste hotare înainte de sărbători. Salariile pot ajunge și la 3.000 de euro în România

Stiri Economice
02-12-2025 | 11:51
În multe carmangerii și abatoare a început cea mai aglomerată perioadă din an, dar piața muncii duce lipsă de măcelari iscusiți.

autor
Gina Obrejan

La noi, cei cu experiență pot câștiga și două mii de euro pe lună. Și în străinătate sunt căutați specialiștii. Însă acolo salariile ajung, în medie, la trei mii de euro, potrivit unei platforme de recrutare online.

Paul a urmat o facultate și un master în domeniul alimentar, dar meseria de măcelar a învățat-o în carmangerie. O practică de trei ani și a participat inclusiv la competiții internaționale.

Paul Cordea, măcelar: „Pentru a fi un bun măcelar trebuie să cunoști foarte bine anatomia cărnii, să cunoști foarte bine bucățile cărnii, să fii foarte iscusit pentru a oferi oamenilor cea mai bună bucată de carne”.

Traian profesează de 15 ani și spune că acum are dexteritatea necesară pentru a tranșa jumătate de porc în aproximativ 30 de minute.

Reporter: „Câți porci reușiți să tranșați într-o zi?”

Traian Toldea, măcelar: „Între 10 și 12 porci”.

Astfel de specialiști sunt destul de căutați în această perioadă. Pe o singură platformă online de recrutare sunt peste 150 de posturi disponibile. O treime sunt oferte din străinătate, în Germania, Austria, Irlanda sau Olanda.

Mara Șuteu, reprezentant unei platforme de recrutări: „Observăm o nevoie de măcelari în piața muncii, atât cea din România, cât și în străinătate. În România, pentru măcelarii cu experiență sau specialiști, salariile pot să treacă de 6.000 de lei net pe lună, și pot să ajungă până la 10.000 de lei, iar în străinătate vorbim despre o medie de 3.000 de euro pe lună”.

În Germania, de exemplu, „salariul pleca de la 1.600 la 2.000 - 2.200 de euro, în funcție de ce manoperă făceai”, explică Cornel Lazăr, măcelar.

Mulți învață meserie în timp ce lucrează, dar la noi sunt și două programe de ucenicie pentru tineri.
Simona Iosep, consilier Eures: „Aceste programe acoperă calificarea la locul de muncă”.

Practica durează 24 de luni și se face în abatoare specializate.

Sursa: Pro TV

Etichete: salarii, macelar, meserie,

Dată publicare: 02-12-2025 11:51

