Cultură și tradiție la un târg al meșteșugarilor în Iași. „Are însemnătate istorică.”

Mulți au plecat acasă cu câte o amintire din vremea bunicilor.

Meșteșugari din toată regiunea Moldovei au venit în fața Palatului Culturii din Iași, unde și-au arătat măiestria.

Bărbat: „Am cântat o strigătură din bucium pentru a anunța publicul că suntem prezenți în târg. Ăsta, cu buciumul, se dădeau anunțuri când veneau dușmanii la stână, să anunțe că trebuia să vină cu ele la muls. Are însemnătate istorică.”

Între timp, gospodinele lucrau de zor broderii pentru cămășile tradiționale.

Multe dintre obiectele realizate de oameni, de la decorațiuni la îmbrăcăminte și vase de lut, au fost scoase la vânzare.

Femeie: „Niște cipici tipic românești, ca să iau cu mine acasă în Germania și am, de pe unde am fost, totdeauna un suvenir. Am jumătate din perete.”

Fată: „Sunt foarte frumoase și mă bucur să văd oameni care vin și care lucrează cu lutul și încearcă să transmită mai departe aceste tradiții.”

Evenimentul își propune să aducă tradițiile mai aproape de cei de la oraș, unde vechile îndeletniciri s-au pierdut în timp.

Ovidiu Focșa, Muzeul Etnografic al Moldovei: „Prin obiectele pe care le expun, noi, cei din oraș, oamenii citadinului, ne putem achiziționa câte un obiect să ne decorăm casa, aducându-ne aminte de tradiție, de copilărie, de ceea ce înseamnă, până la urmă, matricea noastră originală.”

Târgul meșteșugarilor populari a fost la cea de-a 25-a ediție.

