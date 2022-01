Crește numărul româncelor care își aleg parteneri de viață mai tineri

Potrivit Institutului Național de Statistică, numărul căsătoriilor în care soțul are mai puțini ani decât soția s-a dublat.

Fenomenul, deloc neobișnuit pentru țările cu un nivel de trai ridicat, are o explicație, spun sociologii. Tot mai multe femei se bucură de independență financiară și pornesc la drum cu alesul inimii fără să mai țină cont de buletin sau de ce vor „comenta” cunoscuții.

Emilia și Emanuel sunt căsătoriți de aproape cinci ani, iar diferența de vârstă dintre ei este de 10 ani: ea are 34, el 24 de ani. Emilia povestește că totul a fost o întâmplare, iar pe parcurs nu a mai contat faptul că partenerul ei este mai tanar.

Emilia Simko: „Inițial nu am știtu, am aflat după o lună, pentru că nu ceri buletinul la prima întâlnire. Nu a fost o alegerere intenționată, așa fost să fie, ne-am întâlnit, ne-am îndrăgostit și ne-am luat. Cred că o diferență prea mare de vârstă contează, intervine conflictul între generații. Unul o să vrea la discotecă și altul la biserică. Între noi nu sunt probleme de genul acesta."

Otilia are 33 de ani. Ne spune că între ea și fostul iubit era o diferență de 8 ani.

Otilia: „Nu am observat nicio diferenta. Doar ca la inceput, societatea privea cu neincredere relatia noastra. Până la urma ne-am despărțit din cauza nepotrivirii dintre personălitățile noastre. Nu a avut legătură cu vârsta."

Raluca Anton este psiholog. Ea însăși și-a unit destinul cu un bărbat mai tânăr.

Raluca Anton, psiholog: „El este mai mic ca mine cu trei ani. Eu nu am simțit diferența asta, poate și pentru că ne cunoaștem din liceu, am crescut împreună, am călătorit mult am rămas împreună."

Potrivit datelor INS, dacă în urmă cu trei decenii astfel de căsătorii erau o raritate, mai puțin de 5 la sută, acum numărul femeilor care au un soț mai tânăr s-a dublat. Specialiștii susțin ca diferențele de vârstă nu mai sunt un subiect tabu în societate, iar modelul familiei tradiționale pare într-o continuă schimbare.

Raluca Anton, psiholog: „Aceste reguli se referă în primul rând la statut. În trecut femeile erau mai degrabă casnice, petreceau mai mult timp acasă cu copiii și în mod natural în dinamicile de cuplu aveau nevoie de un partener care să producă cât mai mult și să întrețină familia."

Ioan Hosu, sociolog: „Indică o redefinere a valorilor referitoare la familie, a normelor sau condițiilor, pe care de obicei, comunitatea, familia, tradiția, biserica le-au impus de-a lungul timpului. Diferențele de vârstă între soți nu mai contează foarte mult, mai ales dacă sunt doar câtiva ani. Nu există o etichetare dură nici când numărul de ani este mare sau considerabil."

Specialiștii susțin că o diferență prea mare de vârstă poate aduce, totuși, și conflicte între parteneri, iar diferența ideală ar trebui sa fie de 5-6 ani.