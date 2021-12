Divorțurile anului. Cupluri celebre din România care și-au spus „Adio!”

Shutterstock

Anul 2021 a fost un an plin de întâmplări, unele fericite, altele mai puțin fericite pentru majoritatea dintre noi. O încercare mare a fost și pentru cupluri.

Forțate să petreacă mai mult timp împreună, din cauza pandemiei, unele cupluri și-au dat seama că singurătatea este mult mai frumoasă decât viața petrecută în doi.

Cupluri celebre din România care și-au spus „Adio!”

Liviu Dragnea și Irina Tănase păreau să fie să formeze unul dintre cele mai solide cupluri însă, inevitabilul s-a produs. După 8 ani de zile, cu bune și cu rele, cei doi s-au separat, după ce fostul lider al PSD a aflat că iubita sa de 29 de ani, l-ar fi înșelat. Cei doi s-au cunoscut în 2013, atunci când Irina i-a devenit asistentă. Deși între cei doi există o diferență de vârstă de 30 de ani, acest fapt nu a reprezentat un impediment în relația lor. Liviu Dragnea a avut și o reacție după apariţia informaţiei că s-ar fi despărţit de Irina Tănase.



Agerpres

„Există schimbări în viaţa fiecăruia şi există decizii. Ce pot garanta este că eu îmi asum întotdeauna deciziile luate, aşa cum am făcut-o şi în viaţa politică. Ştiu bine ce fac şi de ce şi întotdeauna iau decizii spre mai bine”, a scris Liviu Dragnea pe Facebook, informează News.ro.



Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au spus și ei „ADIO!”, după ce Laurențiu Reghecampf a spus pentru Fanatik.ro că divorțează.

„Da, e adevărat, divortăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut”, a spus Laurenţiu Reghecampf pentru Fanatik.

În ultimii ani au existat în repetate rânduri informații legate de o despărțire a impresarei de soțul ei, însă niciodată nu s-au confirmat.





Instagram

La Măruță, Anamaria Prodan a dat declarații despre situația în care se află familia sa.

„El este tatăl copilului meu, niciodată nu o să vorbesc urât de el. Poate de-a lungul vieții am făcut niște greșeli, dar promit că am să le repar. Am să lupt că toți copiii mei să nu se împiedice de asta. Lăsăm legea să își spună cuvântul. Și noi aflăm lucruri din presă! Nu știm exact adevărul. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face la fel. Nimeni nu se poate gândi că cineva poate să îți facă rău. O să văd cum stau lucrurile și voi da o declarație oficială Întotdeauna mi-am apărat famlia cu prețul prieteniilor distruse. (...) Am văzut și noi declarația din presă, mi-a citit-o cineva. Nimeni din familie nu știe adevărul. (...) Cel mic suferă cel mai tare, că nu prea își vede tatăl”, a spus Anamaria Prodan.

Recent, au ieșit la iveală mai multe detalii despre viața antrenorului, care ar fi avut o amantă încă din anul 2017.

Cupluri celebre de la Holywood care s-au despărțit în 2021

Kim Kardashian și Kanye West au depus actele de divorț, după ce s-ar fi separat în urmă cu câteva luni. Kim Kardashian a angajat avocata vedetelor, care a gestionat și divorțul ei din 2013.

Vestea despărțirii iremediabile a fost confirmată de mai multe surse din apropierea familiei, iar de această dată nu mai este cale de întoarcere. În ultimul an, Kim Kardashian și Kanye West au încercat să facă mariajul să funcționeze, dar planul a dat greș.

Căsătoriți din 2016, Kim Kardashian și Kanye West au împreună două fete, North - 7 ani, Chicago - 2 ani, și doi băieți, Saint - 5 ani și Psalm - 1 an.

Este a treia căsătorie pentru Kim, dar prima pentru Kanye. Problemele cuplului s-au adâncit în 2020, după ce Kanye West, în vârstă de 43 de ani, a recunoscut că suferă de o tulburare bipolară. El s-a retras la ferma sa din Wyoming, unde stă singur de câteva luni, arată sursele citate. În tot acest timp, Kim a rămas alături de cei patru copii în Los Angeles, relatează The Sun.





Shutterstock



Jennifer Lopez si Alex Rodriguez au anunţat oficial că s-au despărţit, după ce au încercat să rezolve problemele pe care le aveau, scrie revista People.

Informaţia a venit la câteva săptămâni după ce Lopez, 51 de ani, şi Rodriguez, 45 de ani, au anunţat că „încearcă să rezolve unele lucruri” ca urmare a zvonurilor privind încheierea logodnei lor la începutul lui martie.



Profimedia

Miliardarul John Paulson și Jenny Paulson. În vârstă de 50 de ani, Jenny Paulson, pe numele de fată Zaharia, s-a născut în Galați și l-a cunoscut pe John Paulson înainte să devină miliardar. Acesta a angajat-o după ce obținuse azilul politic. Magnatul în vârstă de 65 de ani a făcut o avere impresionantă, de 20 de miliarde de dolari, speculând criza imobiliară înainte de prăbușirea economică din anul 2008. El a invocat „diferențe ireconciliabile” ca motiv al divorțului înaintat luni într-o instanță din Suffolk, SUA, potrivit publicației Pagesix.

John Paulson s-a căsătorit în anul 2000 cu Jenny, fosta lui secretară, iar averea sa a fost estimată la 4,7 miliarde de dolari, deși analiștii consideră că aceasta ar fi, de fapt, mult mai mare.



Getty

Bill și Melinda Gates au părut întotdeauna unul dintre cele mai puternice cupluri, așa că în momentul în care au anunțat că divorțează după 27 de ani de mariaj multă lume a rămas uimită, scrie revista Time. Miliardarul Bill Gates şi soţia sa, Melinda Gates, au anunţat în luna mai a anului, într-o declaraţie comună, că divorțează.

„După multă gândire şi multă muncă în relaţia noastră, am luat decizia de a pune capăt căsătoriei”, au afirmat cei doi filantropi într-o declaraţie postată pe contul de Twitter al lui Bill Gates.

Cu toate că nimeni nu știe exact motivul divorțului dintre Bill și Melinda Gates, există anumite teme pe care terapeuții le văd tot mai des la cuplurile aflate în stadiul lor de viață. Una este pur și simplu că oamenii își pot permite să se separe. În acel moment avansat al vieții, mai ales dacă ambii parteneri lucrează, fiecare poate fi suficient de bogat pentru putea trăi de unul singur fără probleme. Familia Gates are o avere de 130 de miliarde de dolari de împărțit și se pare că nu a existat un acord prenupțial.